Indignación vecinal en el Arenal por la presencia de un ‘sin techo’ africano que cubre de heces los bancos donde duerme

La situación ha llegado a un punto límite en la plaza Mayor, un punto neurálgico rodeado de todo tipo de comercios y con la presencia de oficinas del Ayuntamiento. Es en este céntrico enclave donde, según denuncia la Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal, este hombre pernocta en los bancos públicos y los deja cubiertos de excrementos día tras día, mostrando una total falta de civismo.

El impacto de este comportamiento no se limita al parque central. Los residentes de los alrededores aseguran que los accesos y puertas de los garajes cercanos sufren de forma sistemática la presencia de orines, lo que genera un ambiente insoportable y un evidente riesgo sanitario para las familias del barrio.

A pesar de la gravedad de los hechos y del constante malestar generado, las soluciones no llegan. Los vecinos han acudido repetidamente a las autoridades policiales para alertar sobre la situación, pero la respuesta recibida ha sido descorazonadora, ya que los agentes afirman «no poder hacer nada al respecto» ante este tipo de casos en la vía pública.

Desde la propia Asociación de Vecinos Amics de s’Arenal comprenden la complejidad del escenario y admiten ser «conscientes de las dificultades jurídicas de sacar a un indigente».

Sin embargo, exigen una actuación municipal inmediata en lo que respecta a la higiene urbana. Y es que consideran inaceptable la inacción institucional y sostienen con firmeza que «si el ayuntamiento no puede retirar a este indigente por lo menos debe garantizar la limpieza de los bancos públicos que llevan varios días cubiertos de heces», reclamando con urgencia que se devuelvan los estándares mínimos de salubridad al vecindario.