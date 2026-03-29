Terror en el Arenal: un hombre desata el caos armado con un puño americano y se enfrenta a la Policía a golpes en Palma

Lo que comenzó como una intervención aparentemente rutinaria por un posible intento de autólisis terminó convirtiéndose en una escena de auténtico pánico en el barrio del Arenal, en Palma. Gritos, violencia descontrolada y una agresión brutal contra agentes de la autoridad marcaron una tarde que ha dejado a vecinos y testigos completamente conmocionados.

Según fuentes de la Policía Local de Palma, los hechos se desencadenaron cuando una patrulla acudió a un domicilio tras recibir un aviso urgente relacionado con el estado mental de un hombre. A su llegada, la pareja del implicado, visiblemente alterada, condujo a los agentes hacia el interior de la vivienda, donde ya se respiraba una tensión extrema.

En el pasillo, el padre del sospechoso trató de impedir el paso de los agentes, bloqueando físicamente el acceso a una de las habitaciones en un intento desesperado por evitar su intervención. Este primer obstáculo ya hacía prever que la situación podía volverse incontrolable en cualquier momento.

Tras conseguir acceder al interior del cuarto, los agentes se encontraron con una escena inquietante: un hombre de 42 años que ocultaba una mano detrás de la espalda, mostrando una actitud claramente hostil. En cuestión de segundos, todo estalló.

Al requerirle que mostrara las manos, el individuo reaccionó con una violencia extrema, abalanzándose sobre los policías armado con un puño americano de metal de unos siete centímetros. El arma, potencialmente letal, estuvo a punto de impactar contra uno de los agentes, que logró esquivar el golpe en el último instante.

La agresión con puño americano en Palma desató un violento forcejeo. A partir de ese momento, la vivienda se convirtió en un auténtico escenario de lucha. El sospechoso comenzó a lanzar puñetazos y patadas de forma descontrolada, oponiendo una resistencia feroz a su detención. Los agentes, pese a la agresividad del individuo, lograron finalmente reducirlo tras un intenso forcejeo que se saldó con varios agentes heridos con lesiones leves.

La situación se complicó aún más cuando el padre del agresor intervino de manera violenta, intentando impedir que los policías completaran la detención. Empujones, tirones y gritos añadieron aún más tensión a una escena que ya era caótica y extremadamente peligrosa. Una vez reducido, el estado del detenido seguía siendo muy preocupante. Extremadamente alterado, agresivo y fuera de sí, fue necesaria la intervención inmediata de los sanitarios del SAMU 061, que procedieron a su atención en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado de urgencia al área psiquiátrica del Hospital Universitario de Son Llàtzer, donde quedó ingresado bajo custodia policial debido a su comportamiento imprevisible y violento. El detenido, de nacionalidad española, ha sido acusado de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Por su parte, los policías intervinientes redactaron el correspondiente atestado, que ya ha sido remitido a la autoridad judicial para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Mientras tanto, el barrio del Arenal intenta recuperar la normalidad tras una intervención que, en cuestión de minutos, pasó de ser una actuación rutinaria a una escena de auténtico terror en Palma.