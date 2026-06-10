La Federación Hotelera prevé una temporada turística «estable», muy pendiente de la incertidumbre alemana

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé que la temporada sea buena y estable, similar a la del año pasado, y confía en que se pueda alargar hasta noviembre. «Sería un éxito», ha dicho este miércoles el presidente de la FEHM, Javier Vich, en una rueda de prensa para presentar la campaña Thanks for visiting Mallorca.

En general, la patronal prevé una temporada estable, a pesar del contexto geopolítico desfavorable, ha indicado Vich, con una mayor demanda del mercado británico y una «cierta lentitud» en el alemán.

En este sentido, ha explicado que en algunas zonas de Mallorca la temporada ha arrancado «con más lentitud», como es el caso de Cala Rajada o Santa Ponça. No obstante, ha confiado en que las reservas de última hora sean «más dinámicas» que el año pasado.

Durante la rueda de prensa, Vich ha puesto en valor la transformación del sector de los últimos dos años, destacando también las mejoras laborales que se introdujeron gracias al convenio colectivo de hostelería. Ha destacado que el sector hotelero hace inversión continua, genera empleo, contribuye a la recaudación fiscal y a la seguridad. «El sector lleva más de una década entendiendo que el reto no era crecer más, sino hacerlo mejor», ha dicho.

De este modo, desde la patronal prevén que la temporada se pueda alargar hasta noviembre. «No en todas las zonas, pero si llegamos a noviembre con un 70% de la planta hotelera abierta sería un éxito para todos», ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de que Baleares alcance los 20 millones de visitantes este 2026, el presidente ha restado importancia a la cifra, argumentando que los incrementos se producen en temporada baja y que las Islas ya crecen más en valor que en volumen.

Por otro lado, Vich ha sostenido que la FEHM «cree» en el Pacto por la Sostenibilidad, impulsado por el Govern, y que continúa trabajando. «Esperamos que tenga el recorrido que tiene que tener», ha agregado, a la vez que lo ha calificado de «oportunidad histórica».