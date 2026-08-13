Dos activistas irrumpen en pleno show de delfines en Marineland Mallorca y se tiran al agua con las pancartas: «Esto es una cárcel de animales»

Dos activistas pertenecientes al grupo animalista Vegan Strike Group irrumpieron por sorpresa en las instalaciones del delfinario Marineland Mallorca, ubicado en el municipio de Calvià, para protestar públicamente contra los espectáculos con animales que se organizan en el parque.

La acción tuvo lugar el pasado domingo 9 de agosto justo al inicio de una exhibición con público, momento en el que los manifestantes se posicionaron junto al borde del tanque sosteniendo pancartas reivindicativas escritas en español.

Ante la mirada los espectadores y familias congregadas, la pareja de activistas conformada por una mujer de nacionalidad neerlandesa y un hombre de nacionalidad española alzó la voz en defensa de los 10 delfines que permanecen confinados en las instalaciones de hormigón para ser utilizados como reclamo turístico. «Los animales tienen que estar en el mar, esto es una cárcel de animales», proclamaron a gritos durante la protesta. Posteriormente, se lanzaron al agua y permanecieron durante varios minutos nadando.

La intervención del personal de seguridad y de los trabajadores del parque fue inmediata. Varios empleados se vieron obligados a lanzarse al agua para arrebatar las pancartas a los manifestantes y proceder a su expulsión del recinto. De forma simultánea, a través del sistema de megafonía del parque se emitieron anuncios dirigidos a los asistentes para informarles de que el espectáculo se reanudaría a la mayor brevedad posible, al tiempo que se advertía de que la irrupción no autorizada de los activistas podía perjudicar seriamente la salud física y mental de los cetáceos.

#delphin #dolphins #Mallorca ♬ origineel geluid – VeganStreaker @veganstreaker 🐬 ¡ESPECTÁCULO DE DELFINES INTERRUMPIDO EN MALLORCA! 🐬 9 de agosto de 2026 | Mallorca, España Hoy, dos activistas de Vegan Strike Group han interrumpido un espectáculo de delfines en Marineland Mallorca. Ante cientos de espectadores, una activista neerlandesa y un activista español defendieron a los 10 delfines que permanecen encerrados en un tanque de hormigón. Cuando comenzó el espectáculo, los activistas se quitaron la ropa y protestaron en el borde del tanque con pancartas en español. Su mensaje: 🚫 ¡Basta de espectáculos con animales! 🐬 ¡Liberen a los delfines! 🌊 ¡Dejen que vivan en el mar, donde pertenecen! El entretenimiento con animales debe terminar La campaña internacional de Vegan Strike Group en defensa de los mamíferos marinos en los delfinarios comenzó en 2016 y desde entonces ha pasado por países y ciudades como España, Harderwijk, Brujas, Rumanía, Japón y México. En todos los lugares, el mensaje es el mismo: ¡basta de espectáculos con animales! A principios de este verano, Vegan Strike Group también interrumpió espectáculos de delfines en Harderwijk y en la ciudad alemana de Duisburgo. Los delfinarios están cerrando en todo el mundo 🐬 Cada vez más países están prohibiendo o eliminando progresivamente los espectáculos con delfines. En países como México y Francia, los espectáculos con delfines están prohibidos. La lucha continúa. ✊🐬 Ayúdanos a dar visibilidad a estas acciones: 👉 Comparte este mensaje 👉 Apoya a Vegan Strike Group con una donación a través de PayPal: [email protected] o GoFundMe (Vegan Strike Group) ¡Basta de espectáculos con animales! Dejen que los delfines vivan en el mar, donde pertenecen. 🌊🐬 @Marineland Mallorca vergüenza!! #veganstrikegroup

Hay que mencionar que esta protesta se enmarca en la campaña internacional que Vegan Strike Group inició en 2016 en defensa de los mamíferos marinos recluidos en delfinarios. Desde su puesta en marcha, la organización ha llevado a cabo acciones de visibilización e irrupción en recintos de países y ciudades como España, Harderwijk, Brujas, Rumanía, Japón y México.

Tras la intervención en Mallorca, el colectivo ha reiterado su llamado a dar continuidad a estas protestas, señalando que la presión ciudadana está contribuyendo al cierre paulatino de delfinarios a nivel global.

Inaugurado en 1970, el complejo de Marineland Mallorca no solo cuenta con exhibiciones de delfines, sino que ofrece también espectáculos con leones marinos y aves exóticas. Por este motivo, el recinto lleva años en el punto de mira de diversas organizaciones ecologistas y en defensa de los derechos de los animales, las cuales cuestionan de forma recurrente las condiciones de vida de la fauna en cautividad dentro de este tipo de infraestructuras.