La activista animalista que saltó al ruedo en la plaza de toros de Palma se enfrenta a una sanción de hasta 30.000 euros

La activista animalista que irrumpió este jueves en el ruedo de la plaza de toros de Palma durante la segunda y última corrida del verano mallorquín, realizando un bochornoso espectáculo, podría enfrentarse a una multa de hasta 30.000 euros. Su actuación podría ser considerada una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, al alterar el normal desarrollo de un espectáculo público con miles de asistentes.

El incidente tuvo lugar en el Coso Balear, donde unas 6.000 personas asistían al festejo taurino protagonizado por Alejandro Talavante, José Mari Manzanares y Roca Rey. La espontánea aprovechó un momento en el que el público agitaba pañuelos para solicitar una oreja y accedió al albero portando una pancarta en la que reclamaba la abolición de las corridas de toros.

Su protesta apenas duró unos segundos. Un empleado de la plaza de toros de Palma reaccionó de inmediato y logró reducir a la mujer mediante una rápida maniobra de inmovilización con una llave de judo que puso fin a la protesta antes de que pudiera desplegar completamente la pancarta. La actuación permitió que la corrida continuara prácticamente sin interrupciones y sin que se registraran heridos.

Las consecuencias para la activista podrían ir mucho más allá del impacto mediático de su acción. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana considera infracción grave la perturbación de la seguridad ciudadana durante actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades religiosas u otras reuniones multitudinarias, siempre que los hechos no constituyan un delito.

La normativa establece que este tipo de infracciones pueden sancionarse con una multa de entre 601 y 30.000 euros, una cantidad que dependerá de la valoración que realice la Administración sobre la gravedad de los hechos, el riesgo generado y las circunstancias concurrentes.

La irrupción en el ruedo obligó a actuar con rapidez al personal de la plaza para evitar riesgos tanto para la propia activista como para los toreros y el resto de profesionales que participaban en el festejo. La intervención permitió restablecer la normalidad en apenas unos segundos. La Policía Nacional levantó un acta de sanción tras identificarla y la expulsó de la plaza.

En el plano taurino, la noche estuvo marcada por el triunfo de Alejandro Talavante, que salió por la puerta grande tras cortar tres orejas gracias a dos destacadas faenas, especialmente la realizada a un toro de Núñez del Cuvillo.

Por su parte, José Mari Manzanares no terminó de encontrar el triunfo esperado, aunque consiguió cortar una oreja gracias a una gran estocada en su segundo toro. Roca Rey, todavía recuperándose de la grave cogida sufrida esta temporada en la Maestranza de Sevilla, no logró obtener trofeos y abandonó la plaza sin premio.

Aunque el éxito taurino correspondió a Talavante, la imagen de la activista animalista siendo reducida tras saltar al ruedo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche y podría tener ahora importantes consecuencias económicas con una sanción que, según contempla la legislación vigente, puede alcanzar los 30.000 euros.