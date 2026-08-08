Multas de 800.000 euros por cinco fiestas ilegales en villas de lujo y chalets de Ibiza

Multas de 800.000 euros por fiestas ilegales en villas de lujo y chalets en el pueblo de Ibiza de Sant Josep, que ha ratificado un paquete de sanciones administrativas por la organización, comercialización y celebración de fiestas ilegales en suelo residencial y rústico.

El servicio de detectives privados que contrató el Consell de Ibiza institución insular, sumado al operativo de la Policía Local y a la instrucción de los servicios técnicos y jurídicos municipales, ha permitido desarticular los intentos de los infractores de eludir la legalidad.

En concreto, las resoluciones se enmarcan en la infracción muy grave prevista en el artículo 104.r de la Ley 7/2013, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades de Baleares.

Así, se han confirmado dos sanciones de 100.000 euros por reincidencia en vivienda residencial, en relación a dos expedientes, tras desestimarse los recursos presentados.

También se ha confirmado otra multa de 100.000 euros por actividad clandestina en un inmueble de régimen mercantil, sancionando al titular por alojar eventos multitudinarios con ánimo de lucro sin autorización.

Por la comercialización ilegal de una finca rústica, se han impuesto 300.000 euros en una multa, por organizar y vender de manera clandestina entradas y consumiciones en un evento detectado tras las investigaciones de detectives privados y la Policía Local.

Por alterar el descanso vecinal y lucro, la sanción asciende a 200.000 euros contra los arrendatarios de una vivienda por celebrar un evento y provocar graves molestias acústicas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha lamentado que estos procedimientos se dilatan excesivamente en el tiempo, demorándose hasta dos años desde que se cometen las infracciones hasta que las resoluciones son firmes. Así, ha considerado indispensable agilizar los marcos legales para que la respuesta sancionadora sea inmediata.

Entre los indicios que recaba la Policía Local compatibles con la celebración de una fiesta ilegal figuran la promoción previa del evento a través de las redes sociales y de los meeting points, la utilización de equipos profesionales de sonido, la existencia de un servicio de control de acceso y seguridad, así como la presencia de personal de animación en el entorno del enclave.