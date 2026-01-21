Interceptado un grupo de WhatsApp que destapa la red de fiestas ilegales, drogas y ‘taxis pirata’ en Palma

Palma vuelve a estar en el punto de mira tras la interceptación de un grupo secreto de WhatsApp en el que se anunciaban fiestas ilegales, venta de droga y servicios de transporte clandestino conocidos como taxis amigo. El grupo, denominado The Blue House, contaba con un elevado número de participantes y funcionaba como un canal cerrado donde organizadores y asistentes compartían información detallada sobre eventos fuera de la ley, ubicaciones, horarios y formas de desplazamiento al margen de cualquier control administrativo o policial.

Entre los mensajes intervenidos por los investigadores figura uno especialmente revelador: «Ya está todo bajo control. Habrá que esperar a que se calmen las aguas. O sea que este sábado no podremos hacer nada. La próxima apertura ya estará todo en regla. Ya no molestarán más». Un texto que evidencia que los responsables eran plenamente conscientes de la presión policial y que planeaba retomar la actividad una vez pasado el riesgo de intervención.

Según fuentes policiales, en este grupo se promocionaban sin ningún tipo de disimulo fiestas clandestinas, el acceso a sustancias prohibidas y el uso de vehículos particulares para trasladar a los clientes a precios más bajos que el transporte público. Estos llamados taxis amigo operaban sin licencia, sin controles y, en algunos casos, sin seguro obligatorio ni condiciones mínimas de seguridad, poniendo en grave riesgo a los usuarios.

La existencia de este entramado quedó reflejada el pasado domingo 11 de enero, cuando la Policía Local de Palma intervino en una fiesta ilegal tipo after celebrada en una vivienda situada en la carretera de Sóller. Durante horas, los vecinos soportaron música a un volumen muy superior al permitido, lo que motivó numerosas llamadas de queja. El operativo policial se inició sobre las 07:30 horas, momento en el que los agentes comprobaron que el evento carecía de autorización, que se cobraba entrada y que existían controles de acceso propios de un local de ocio, todo ello difundido previamente a través de redes sociales.

Durante la intervención, los agentes se encontraron con una situación caótica y un incumplimiento generalizado de la normativa vigente. El organizador del evento, un dominicano de 28 años, se negó a poner fin a la fiesta pese a los requerimientos policiales, por lo que fue denunciado por exceso de ruido, realización de una actividad ilegal y desobediencia a la autoridad.

Ante la gran afluencia de personas y vehículos en la zona, la Policía Local estableció un dispositivo de control de tráfico en los alrededores. Se inspeccionaron un total de 45 vehículos, con un balance final que incluyó la retirada de cuatro coches que no tenían seguro en vigor, otros 12 que no contaban con la ITV en regla y la recuperación de una motocicleta que figuraba como robada.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta que esta fiesta ilegal esté directamente relacionada con el grupo de WhatsApp interceptado, lo que confirmaría la existencia de una red organizada de ocio clandestino que opera en Palma, esquivando los controles y generando un serio problema de seguridad y convivencia vecinal.