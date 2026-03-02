Hezbolá se une al conflicto y lanza cohetes contra Israel para vengar la muerte de Jamenei

Hezbolá ha roto el alto el fuego. En la madrugada de este lunes, la organización terrorista chií proiraní ha lanzado tres proyectiles contra el norte de Israel en lo que ha calificado como «represalia» por el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado sábado. Son los primeros ataques desde que se sellara el cese de hostilidades en noviembre de 2024, aunque Israel ha seguido bombardeando territorio libanés de forma casi diaria desde entonces.

Según ha informado el propio Hezbolá en un comunicado oficial, el ataque consistió en «una andanada de misiles avanzados y una ráfaga de drones» dirigidos contra un sistema de defensa antimisiles situado al sur de Haifa. Uno de los proyectiles fue interceptado; los otros dos cayeron en zonas despobladas sin causar víctimas ni daños materiales. Sin embargo, la respuesta de Israel no se ha hecho esperar.

La aviación israelí ha respondido con contundencia. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado decenas de ataques aéreos en distintos puntos del territorio libanés, incluyendo la capital, Beirut, donde habrían sido eliminados miembros «de alto rango» de Hezbolá. El jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, ha ordenado «preparativos para la continuación de la actividad ofensiva y defensiva» y ha responsabilizado a Hezbolá de «iniciar una campaña» que podría derivar en una nueva guerra abierta.

«Las tropas se han preparado para un escenario así», ha subrayado Zamir, dejando claro que Israel no dudará en actuar con toda su potencia militar. Como medida de precaución, las FDI han ordenado la evacuación inmediata de residentes en hasta 53 localidades del sur y el este de Líbano, entre ellas Maarub, Bastiyé, Deir Amess, Mahruna, Hanine y Wadi Jilo.

Beirut condena a Hezbolá

Por su parte el primer ministro, Nawaf Salam, ha calificado el ataque de Hezbolá de «acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad e integridad del Líbano y da a Israel pretextos para continuar sus ataques». Salam ha convocado una reunión de emergencia con el presidente del país, Joseph Aoun, y ha prometido «tomar todas las medidas necesarias para detener a los autores y proteger al pueblo libanés».

El presidente Aoun ya había advertido el sábado, justo cuando EE.UU. e Israel lanzaban su ofensiva contra Irán, que la potestad de «ir a la guerra o a la paz corresponde exclusivamente al Estado libanés», en un intento de desmarcar al Gobierno de Beirut de las decisiones militares de Hezbolá. La milicia chií, sin embargo, ha ignorado esas advertencias y ha actuado unilateralmente.

La entrada de Hezbolá en el conflicto resulta llamativa dado el debilitamiento que ha sufrido el grupo en los últimos meses. Tras el asesinato de su histórico líder, Hasan Nasrala, a manos de Israel, la organización está dirigida ahora por Naim Qassem, quien hasta el domingo había mantenido una postura ambigua sobre si respondería militarmente al ataque contra su principal valedor, el régimen iraní.