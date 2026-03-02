España disparó un 30% las compras a Irán en 2025 en comparación con el año anterior, mientras reducía hasta en un 12,5% las importaciones de Israel, según los datos del Ministerio de Economía y Comercio consultados por OKDIARIO. Así, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vetaba y elevaba su presión sobre la nación hebrea, la economía española incrementaba los negocios con la dictadura de los ayatolás.

El veto y la presión del Ejecutivo socialista ha llegado a tal punto que se ha llegado a acusar de un delito de lesa humanidad o de genocidio a un fabricante español de acero, Sidenor, por haber vendido esta materia prima a Israel. Algo que no ha sucedido con la tiranía que ha atacado a su propio pueblo.

En concreto, las importaciones de Irán en 2024 ascendieron a 94,7 millones de euros. Una cifra que se elevó hasta los 123,1 millones de euros en 2025, es decir, un considerable incremento del 30% en la compras que se realizan a la dictadura de los ayatolás.

Mientras tanto, las compras de España a Israel fueron de 906 millones de euros en 2024 y cayeron hasta los 792,7 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso superior al 12,5%. Buena parte de esta caída se explica por el veto impuesto por el Ejecutivo socialista.

España compra más a Irán

El incremento de las compras a Irán por parte de España viene de lejos, llegando a subir hasta un 300% en algunos periodos de tiempo. Ahora, tras el incremento de las tensiones, el comercio entre ambos países ha seguido reforzándose.

El producto que más se importa desde la economía iraní es el azafrán, con un valor anual que supera ya los 50 millones de euros. Esto sucede porque este país es el mayor productor mundial de esta especia, concentrando aproximadamente el 90% de la oferta global.

No obstante, esto es un problema para lugares como La Mancha, que cuenta con su propia producción de alta calidad de azafrán. Con todo, las cantidades que aquí se ofrecen no son suficientes para cubrir la demanda interna ni para sustentar su potente industria exportadora.

Por ello, las empresas españolas adquieren el azafrán iraní a granel para procesarlo, envasarlo y redistribuirlo hacia otros mercados internacionales aprovechando su infraestructura comercial consolidada y su prestigio histórico en el sector de las especias. Esta dinámica permite a España mantenerse como uno de los principales centros logísticos y comerciales de azafrán en el mundo a pesar de la brecha entre su producción nacional y sus cifras de venta al exterior.

El veto a Israel

El veto a Israel ha provocado situaciones tan rocambolescas como la negativa de España a participar en Eurovisión o la acusación de tres directivos de una empresa de presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero.

Es el caso de Sidenor, que se ha visto envuelta en graves investigaciones por un envío que representa menos del 0,2% de las ventas totales anuales de la metalúrgica y que se realizó cuando «no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales».

Según la compañía, el acero fabricado y vendido a Israel «no figura en el Anexo I de los reglamentos español ni europeo que identifican los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración». «Y, en ese sentido, no precisa estar incluido en ningún registro específico ni haber solicitado una autorización previa para su exportación a países no sometidos a embargo», sentencian.