Una constructora que estuvo a un solo paso de gestionar miles de alquileres públicos del Gobierno ha huido de la licitación de Casa 47 borrando todo su rastro y dejando cientos de impagados, que se sienten estafados y reclaman por ello, por el camino.

Se trata de Gestimed, una empresa con múltiples ramificaciones pero una única cabeza pensante: Fernando Geijo Mora. Un empresario que ha eliminado toda su huella digital y que, ahora, se prepara para desaparecer del mapa tras dejar una lista interminable de empleados y clientes defraudados por toda España y una deuda de cientos de miles de euros acumulada.

Hace tan solo una semana el Ministerio de Vivienda, a través de su empresa pública, Casa 47, acordó iniciar los procedimientos necesarios para reclamar los daños y perjuicios a una promotora inmobiliaria que había decidido abandonar de forma injustificada el concurso al que se presentó para administrar el nuevo parque de vivienda pública.

Se trataba de Procuradores Gestimed, una entidad desconocida para el grueso de la población y que, pese a la situación de profunda insolvencia descubierta a posteriori por OKDIARIO, logró pasar todos los filtros de adecuación institucionales como candidata para dirigir un proyecto de gran magnitud como son las viviendas estatales. Pero, ¿cómo logró Geijo Mora engañar hasta a la Administración Pública?

Entramado societario de Gestimed

Para poder entender la estrategia del dueño de Gestimed primero hay que desmembrar la pirámide societaria que administraba Fernando Geijo Mora en su totalidad junto a su hermana Vanesa entre Madrid y Benidorm.

Según los datos contrastados por este periódico, la Sociedad GESTIMED EXTERNALIZACIÓN, S.L., era la matriz y entidad dominante a su vez de otras muchas sociedades con las que realmente operaba en el día a día.

Una de ellas era GEBAR INVERSION, una inmobiliaria alicantina dedicada a la compraventa, alquiler, promoción y construcción de viviendas y que estaba participada al 100% por la matriz.

También era de su completa propiedad GESTIMED LEVANTE, una de las filiales con las que sumó mayor nivel de deuda y a través de la cual los Geijo Mora tramitaban toda clase de documentos ante cualquier organismo y prestaban servicios de externalización bancaria y asesoría jurídica.

Algo similar a lo que hacían con sus otros brazos administrativos, el BUFETE JURÍDICO GESTIMED y PROCURADORES GESTIMED, que en ambos casos estaban participadas al 100% o casi por GESTIMED LEVANTE.

Por último, el empresario utilizaba otra sociedad denominada RAM GESTIMED, como promotora y constructora de inmuebles con la que, además, gestionaba la instalación de diferentes servicios, así como el transporte de mercancías propias o la gestión de proveedores de servicios de mantenimiento y de sus proyectos inmobiliarios.

Sin embargo, pese a la envergadura del entramado que ya controla solo con Gestimed, Fernando Geijo Mora también administra casi una veintena más de entidades dedicadas a la compraventa de fincas, la consultoría o la intermediación que van rescindiendo o activando su actividad en función de sus necesidades jurídicas.

El caso Gestimed

Teniendo en cuenta todas las herramientas societarias de las que dispone y disponía Geijo Mora, las fuentes conocedoras de su modus operandi aseguran en conversación con OKDIARIO que el administrador utilizaba dichas empresas pantalla -dedicadas a la misma actividad inmobiliaria- para contratar con unas, pero facturar a través de otras y poder simular así una falsa insolvencia.

De esta manera, el empresario podía justificar impagos y despidos, dado que la sociedad con empleados era aquella con menor volumen de facturación. En su caso no sólo acumulaba pérdidas, sino que llegó a deshacerse hasta de su vivienda unifamiliar y varias oficinas del grupo (no todas) para demostrar la inexistencia de bienes con los que responder a las deudas.

Varios «estafados que acumulan miles de euros» impagados detallan en conversación con este medio que la mayor parte de los defraudados son «colaboradores o falsos autónomos» que trabajaban para las empresas por pueblos y ciudades de toda España.

Le declaran moroso y huye de Casa 47

Cuando Fernando y Vanesa Geijo Mora deciden presentarse a la licitación para gestionar miles de alquileres de viviendas públicas, sus teléfonos y correos ya acumulaban cientos de llamadas y mensajes de trabajadoresque se sentían estafados y que reclamaban su dinero.

OKDIARIO ha podido corroborar cómo, en la mayoría de las ocasiones, era la hermana del administrador único la que respondía a los afectados criticando cómo estaba hecha la factura y alegando que por ese motivo no iban a pagar lo que debían.

En muchos casos los impagados acumulan facturas sin pagar desde hace más de un año. Aun así, hace tan solo dos meses los Geijo Mora se lanzaron a añadir su candidatura a la licitación del Ministerio de Vivienda.

Según explican las voces conocedoras, el empresario pudo presentarse al concurso con PROCURADORES GESTIMED ya que dicha empresa estaba «limpia» y al corriente de pagos de cara a la Seguridad Social.

De hecho, la sociedad parecía ir muy bien, ya que sus ventas se habían disparado de 2022 a 2023 en un millón de euros. Pasó de facturar 290.000 euros a alcanzar los 1,2 millones en cuestión de doce meses.

En este sentido, en lugar de presentarse a la licitación por la categoría de Uniones Temporales de Empresas (UTE), Gestimed lo hizo por un mecanismo que permite a una empresa esperar a que otra le garantice la financiación y los recursos suficientes como para ejecutar el servicio.

Sin embargo, mientras los hermanos esperaban en sus oficinas de Benidorm una resolución por parte de Casa 47, algo hizo saltar la liebre y el 12 de febrero decidieron huir de la licitación alegando «motivos internos de organización y estrategia empresarial».

Según ha podido confirmar este periódico, justo dos días antes, el 10 de febrero de 2026, varios afectados se pusieron en contacto con un bufete de abogados para que estos les ayudaran con el fraude. Rápidamente los asesores incluyeron a varias de las filiales, GESTIMED LEVANTE, RAM GESTIMED y PROCURADORES GESTIMED en un fichero de morosidad.

A partir de ese momento, ambos borraron su huella digital de internet y eliminaron las páginas web de sus empresas, sus perfiles en redes sociales y cambiaron incluso de número. Sin ir más lejos, este periódico ha intentado contactar con los responsables por todas las vías posibles sin obtener respuesta alguna.

Por el momento, fuentes cercanas al administrador de la inmobiliaria apuntan que tanto Fernando Geijo Mora como su hermana se encuentran vaciando las oficinas alicantinas al margen de los intentos de contacto de los afectados y preparándose para dar el salto al concurso de acreedores antes de que la justicia les pise los talones.