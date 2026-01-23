Solvia y Servihabitat competirán con Alquiler Seguro en el concurso público para gestionar las viviendas de Casa 47. Las dos entidades han presentado ofertas para hacerse con los alquileres de la empresa pública de vivienda y, de esta manera, competir con la única empresa que comunicó su participación públicamente, Alquiler Seguro.

Según ha podido confirmar OKDIARIO a partir de fuentes del sector, ambas empresas se han interesado por diferentes lotes de vivienda del contrato. Cabe recordar que el acuerdo de dos años de duración licitado por la antigua Sepes solicita todos los servicios necesarios para una adecuada gestión del parque público de inmuebles que serán destinados a «alquiler asequible».

Además, el escrito del Ministerio de Vivienda requiere a las empresas que concurran a ésta que acrediten experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social «durante al menos un año de los últimos tres». El valor estimado de la licitación es de 62,3 millones de euros, pero se encuentra repartido en cuatro lotes diferentes de viviendas.

Por un lado, el pack que corresponde a Asturias y Galicia (por 6,5 millones); por otra parte, el de la Comunidad Valenciana y Murcia (por 17,3 millones); en tercer lugar, el lote de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid (el más elevado con 23 millones de euros) y, por último, el conjunto de viviendas de Cataluña, Navarra y el País Vasco, por 8,5 millones.

Tres empresas, diferentes trayectorias

Para asumir las competencias que dicta el escrito, se pide que las entidades cuenten con experiencia previa en el sector. En este caso, aunque con diferentes características, todas ellas podrían acreditar una sólida trayectoria.

Solvia, la firma de servicios inmobiliarios, vendió más de 23.000 activos sólo durante los primeros nueve meses de 2025, de los que más de la mitad correspondían a viviendas con un valor medio de 97.000 euros. Esto último les acredita puntos a favor por ayudar a dinamizar el mercado de vivienda accesible y ofrecer soluciones adaptadas a distintos perfiles de comprador.

Servihabitat, por su lado, ha lanzado tres campañas comerciales en los últimos meses con las que pretende impulsar la venta de más de 5.200 activos inmobiliarios en toda España. De la misma forma que la anterior, la entidad advirtió que centraría estas iniciativas en el segmento residencial con el fin de ofrecer «oportunidades adaptadas» junto con una oferta de ventajas económicas diseñadas para incentivar la compra.