Solvia y Servihabitat compiten con Alquiler Seguro para gestionar las viviendas de Casa 47

El contrato licitado solicita todos los servicios necesarios para una adecuada gestión del parque público

Solvia y Servihabitat competirán con Alquiler Seguro en el concurso público para gestionar las viviendas de Casa 47. Las dos entidades han presentado ofertas para hacerse con los alquileres de la empresa pública de vivienda y, de esta manera, competir con la única empresa que comunicó su participación públicamente, Alquiler Seguro.

Según ha podido confirmar OKDIARIO a partir de fuentes del sector, ambas empresas se han interesado por diferentes lotes de vivienda del contrato. Cabe recordar que el acuerdo de dos años de duración licitado por la antigua Sepes solicita todos los servicios necesarios para una adecuada gestión del parque público de inmuebles que serán destinados a «alquiler asequible».

Además, el escrito del Ministerio de Vivienda requiere a las empresas que concurran a ésta que acrediten experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social «durante al menos un año de los últimos tres». El valor estimado de la licitación es de 62,3 millones de euros, pero se encuentra repartido en cuatro lotes diferentes de viviendas.

Por un lado, el pack que corresponde a Asturias y Galicia (por 6,5 millones); por otra parte, el de la Comunidad Valenciana y Murcia (por 17,3 millones); en tercer lugar, el lote de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid (el más elevado con 23 millones de euros) y, por último, el conjunto de viviendas de Cataluña, Navarra y el País Vasco, por 8,5 millones.

Tres empresas, diferentes trayectorias

Para asumir las competencias que dicta el escrito, se pide que las entidades cuenten con experiencia previa en el sector. En este caso, aunque con diferentes características, todas ellas podrían acreditar una sólida trayectoria.

Solvia, la firma de servicios inmobiliarios, vendió más de 23.000 activos sólo durante los primeros nueve meses de 2025, de los que más de la mitad correspondían a viviendas con un valor medio de 97.000 euros. Esto último les acredita puntos a favor por ayudar a dinamizar el mercado de vivienda accesible y ofrecer soluciones adaptadas a distintos perfiles de comprador.

Servihabitat, por su lado, ha lanzado tres campañas comerciales en los últimos meses con las que pretende impulsar la venta de más de 5.200 activos inmobiliarios en toda España.
De la misma forma que la anterior, la entidad advirtió que centraría estas iniciativas en el segmento residencial con el fin de ofrecer «oportunidades adaptadas» junto con una oferta de ventajas económicas diseñadas para incentivar la compra.

Por último, Alquiler Seguro comunicó de manera pública que había presentado una oferta para lograr la gestión del alquiler de un total de 1.661 viviendas en Asturias y Galicia. Su participación rápidamente suscitó una polémica que desde la empresa acallaron explicando que la firma «asume desde hace tiempo esta labor a través de la gestión directa del alquiler de viviendas con algún tipo de protección pública u oficial» y mantiene acuerdos con socimis dedicadas a la promoción del acceso a la vivienda a personas vulnerables y sinhogarismo.

Una labor 360

La empresa adjudicataria deberá encargarse del conjunto de actividades y procedimientos necesarios para la adecuada recepción, incorporación, análisis y preparación de las viviendas, con el fin de permitir su incorporación al patrimonio de Casa 47 y su gestión operativa.

Asimismo, deberá realizar todos los servicios y actividades necesarios para la adecuación física de los inmuebles, así como todas las gestiones legales y administrativas derivadas y ofrecer servicios de apoyo a solicitantes de vivienda, formalización de arrendamientos y entrega de viviendas.

Por último, como es evidente, deberá prestar servicios de gestión general de alquileres, incluyendo la implantación de un sistema de gestión de contratos y pagos y otro de comunicación con las unidades de convivencia inquilinas, así como el desarrollo de un servicio de rescisiones y finalización de contratos.

Además, deberá incorporar un servicio de prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda y «acompañar a colectivos en riesgo de exclusión social para tratar de prevenir situaciones de desahucio o abandono».

