La consultora EY será la encargada de crear y dar vida al portal ciudadano de alquiler de la nueva empresa pública de vivienda, Casa 47. Según la adjudicación consultada por OKDIARIO, el pasado 26 de diciembre de 2025 la compañía formalizó con el un contrato de más de 1,4 millones de euros (con IVA) con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU).

El acuerdo servirá para poner en marcha el sistema integral de gestión informático de Casa 47, así como desarrollar el sistema operativo interno y el portal ciudadano de la entidad, según ha podido confirmar este medio. El documento contempla la prestación de «servicios de consultoría de procesos, parametrización, desarrollo y mantenimiento» de dicho sistema de EY para la gestión del Parque de Alquiler Asequible del Ejecutivo.

En otras palabras, EY será la encargada de dar forma a una especie de «Idealista» del Gobierno. A través de dicha plataforma los usuarios podrán hacer un seguimiento de todo el proceso que conlleve la solicitud de arrendamiento asequible entre las viviendas que el Ministerio saque a mercado.

Cabe recordar que actualmente la cartera liderada por la ministra Isabel Rodríguez también mantiene abierto un concurso público para la gestión de viviendas de Casa 47. De hecho, hace tan solo unas semanas Alquiler Seguro comunicó que había presentado una oferta para hacerse con la adjudicación de un total de 1.661 viviendas en Asturias y Galicia.

Se trata de uno de los lotes incluidos en el contrato, que prevé en total la incorporación de más de 17.000 inmuebles al mercado en una primera fase de licitación. En dicho documento principalmente se requiere a las empresas que concurran a ésta que acrediten experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social durante al menos un año de los últimos tres.

Dicho contrato exige, además, la prestación de todos los servicios y actividades de las que puede ser objeto un inmueble desde la adscripción de este por Casa 47 hasta su puesta a disposición de la ciudadanía, así como de los servicios de soporte y control de la gestión del arrendamiento de las viviendas, y de información en tiempo real a Casa 47 de la actividad de la empresa adjudicataria sobre los inmuebles gestionados.

Facturación récord de EY en 2025

La adjudicataria de lo que ahora será el escaparate de Casa 47 para los usuarios, EY, cerró su ejercicio fiscal de 2025, finalizado el 30 de junio, con una facturación global récord que ha alcanzado los 53.200 millones de dólares (45.647 millones de euros). Esto representó un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

La big four destacó por aquel entonces que todas las líneas de servicio habían contribuido a este crecimiento. En concreto, destacaban que el área Fiscal había alcanzado los 10.900 millones de euros (un incremento del 5,5%), mientras que Consultoría sumó 14.074 millones de euros, un 5,2% más.

Además, su rama dedicada a la auditoría registró 15.362 millones de euros y EY-Parthenon, la marca bajo la que se prestan los servicios de Estrategia y Transacciones, obtuvo unos ingresos de 5.321,6 millones de euros.

A nivel global, durante el último ejercicio fiscal, EY llegó a elevar un 30% sus ingresos vinculados a proyectos de inteligencia artificial (IA) e incrementar su plantilla global hasta las 400.000 personas.