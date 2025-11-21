Idealista critica los dos años de Isabel Rodríguez como ministra: «No tiene motivos para celebrar»

Idealista ha lanzado un informe contundente coincidiendo con el segundo aniversario de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda. El portal inmobiliario aprovecha la fecha para realizar una evaluación muy crítica de su gestión, asegurando que durante su mandato la situación del mercado residencial no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado notablemente. Según sus datos, en los últimos dos años el precio de la vivienda usada anunciada en la plataforma ha subido un 26%, mientras que la oferta de casas en venta ha descendido un 22,6% en el conjunto del país.

Para Idealista, este deterioro del mercado es una consecuencia directa de la falta de soluciones por parte del Ministerio. De acuerdo con el informe, la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles —especialmente durante el último año, tal como recoge el CIS— y los ciudadanos, en particular los jóvenes, encuentran cada vez más barreras para comprar una casa. Al mismo tiempo, el mercado del alquiler continúa hundido por una oferta prácticamente inexistente.

El portal señala que la vivienda usada ha alcanzado un máximo histórico en su precio medio, situándose en 2.555 euros por metro cuadrado. En paralelo, los alquileres siguen encareciéndose a un ritmo acelerado: el precio medio mensual ya alcanza los 14,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 21,8% en casi dos años. Esta subida presiona a las familias, que deben destinar hasta un 36% de sus ingresos netos para poder alquilar un piso estándar de dos habitaciones.

Frente a una oferta cada vez más reducida, la demanda continúa creciendo. Idealista detalla que, en el tercer trimestre de 2025, cada anuncio de alquiler recibió una media de 35 contactos antes de ser retirado, un 13% más que en el mismo periodo de 2024. Para el portal, esta cifra es un signo claro de la tensión que vive el mercado.

La crítica a la ministra es frontal. Idealista afirma que Rodríguez “no tiene motivos para celebrar” su gestión, calificando el Ministerio como uno de los más problemáticos del Gobierno y responsabilizándola de no ofrecer soluciones reales en un momento en el que millones de españoles ven con preocupación cómo el acceso a la vivienda empeora. Además, anticipan que no hay señales de mejora para lo que queda de legislatura, un mensaje que refuerza su desacuerdo con las políticas aplicadas.

Una Ley de Vivienda insuficiente

El informe insiste en que la Ley de Vivienda no ha logrado resolver la falta de oferta asequible en las grandes ciudades. También denuncia la decisión del Ejecutivo de intervenir nuevamente en el mercado con el Registro Único de Alquiler Turístico y de Temporada, señalando que el Gobierno culpa a los pisos turísticos de la escasez de vivienda permanente, pese a que no representan ni la mitad del stock que ha desaparecido desde 2020.

El portal recuerda además que la reforma de la Ley del Suelo sigue pendiente y critica la polémica campaña publicitaria de 660.000 euros del Ministerio, que tuvo que retirarse, así como la crisis provocada por el teléfono gratuito 047, que consideran un grave golpe a la reputación de la ministra.