Air Europa estrena 2026 con nuevas ofertas Time To Fly desde 25€ por trayecto

Air Europa celebra el inicio del año con una nueva edición de su campaña Time To Fly. Los clientes de la aerolínea tendrán la posibilidad de planificar con antelación sus viajes para los próximos meses disfrutando del placer de volar al mejor precio. Los usuarios podrán elegir múltiples conexiones directas, tanto dentro de España como con otros destinos en Europa, África, Oriente Medio, el Caribe y resto de América.

La oferta es válida para las compras realizadas desde hoy, viernes 2, hasta el próximo 18 de enero. En el caso de las rutas desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, Time to Fly permite desplazarse a destinos en el continente desde 25€, a África desde 29€, al Caribe, Centroamérica y Sudamérica desde 275€, y a Estados Unidos desde 189€.

Esta nueva campaña es válida para desplazamientos en España y hacia Europa, África y Oriente Medio que tengan lugar hasta mediados de junio o hasta finales de noviembre en el caso de la mayoría de rutas hacia América. Los precios son válidos por trayecto adquiriendo vuelos de ida y vuelta, sin incluir equipaje facturado.

Toda la operativa se desarrolla con la flota más moderna y eficiente del sector, a bordo de los modelos Boeing 787 Dreamliner y Boeing 737, incluidos los nuevos MAX. Para consultar la totalidad de las condiciones que rigen esta nueva campaña, puede consultarse la página web de la aerolínea: https://www.aireuropa.com.