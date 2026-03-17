Mojtaba emite un mensaje tras sugerir Trump que está muerto: sigue oculto y sus palabras las difunde la TV

El nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei ha emitido este lunes por la noche un mensaje tras sugerir el presidente de EEUU Donald Trump que podría estar muerto. Sigue oculto sin aparecer y su declaración se ha emitido a través de la TV iraní. El nuevo líder supremo de Irán emite un nuevo comunicado mientras persisten las dudas sobre su salud. Trump ha afirmado este lunes que «no sabemos» si Mojtaba Jamenei «está vivo o muerto». Así, Mojtaba Jamenei sigue oculto y sus palabras las difunde la TV iraní y otros medios controlados por la dictadura de los ayatolás.

El breve comunicado, difundido por los medios estatales iraníes, simplemente ha indicado que todos aquellos previamente designados para cargos gubernamentales por su padre, el difunto ayatolá Ali Jamenei, permanecerán en sus puestos y deberán «continuar con sus labores». Ali Jamenei fue eliminado el pasado 28 de febrero en la operación conjunta de Washington y Jerusalén, que sirvió como comienzo de la guerra.

Jamenei también nombró al ex jefe de la Guardia Revolucionaria, sicarios de los ayatolás, el general Mohsen Rezaei, como asesor militar, según informó la agencia de noticias Mehr. Mojtaba Jamenei no ha aparecido en público desde que fue elegido para suceder a su padre, eliminado en la primera oleada de ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán que desencadenó la guerra.

La semana pasada, los medios estatales emitieron un comunicado en su nombre, en el que prometía «vengar la sangre» de los iraníes muertos en los ataques. Éste fue el primer comunicado público del joven Jamenei desde que asumió el liderazgo supremo días antes. La televisión estatal no ofreció ninguna explicación sobre por qué estas declaraciones fueron leídas por un presentador en lugar de ser transmitidas en video o audio.

Estado de salud aún no confirmado

El presidente estadounidense Donald Trump ha sugerido este lunes que no está claro si el nuevo líder iraní está «muerto o no». «No sabemos si está muerto o no», ha reconocido Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

·Mucha gente dice que está muy desfigurado. Dicen que perdió una pierna —una pierna— y que, ya saben, resultó muy herido. Otros dicen que está muerto. Nadie dice que esté completamente sano. Como saben, no ha hablado», ha añadido.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura de los ayatolás, Abbas Araghchi, ha afirmado que Jamenei goza de excelente salud y que sigue teniendo el control de la situación y presente en su puesto.

Dos días antes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Jamenei está herido y probablemente desfigurado.

Los medios estatales iraníes han admitido que Jamenei resultó herido en el ataque del 28 de febrero que acabó con la vida de su padre, su esposa, su hijo y su cuñado, pero la gravedad de sus heridas sigue sin estar clara, ya que ha permanecido aislado.