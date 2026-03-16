El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, podría estar muerto, y ha declarado que no sabe quién lidera el país. «No lo hemos visto en absoluto. Así que no sabemos si está muerto o no», ha declarado Trump en la Casa Blanca, en lo que muchos interpretan como una crítica a la opacidad del régimen iraní y a la ausencia pública del nuevo líder.

El informe de la CIA que ha llegado a la Casa Blanca revela que Ali Jamenei, antes de morir, desconfiaba de la capacidad de su hijo Mojtaba para sucederlo. Jamenei fue eliminado el pasado 28 de febrero en una operación conjunta entre el Mossad y la CIA, que dio comienzo a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la dictadura de los ayatolás.

Según fuentes citadas por CBS News, Jamenei pensaba que Mojtaba «no era muy inteligente» y «no tenía capacidad para liderar», además de tener problemas en su vida personal. Estas dudas del padre, sumadas a la ausencia prolongada de Mojtaba en la vida pública, han alimentado todo tipo de rumores sobre su salud, su posible muerte o incluso su huida de Irán.

Desde su elección el pasado 8 de marzo como sucesor de su padre, Mojtaba Jameneí sólo ha aparecido de manera indirecta a través de un comunicado leído por un presentador de televisión, lo que aumenta la confusión sobre su estado real. Mientras tanto, Trump ha afirmado que no le da demasiada importancia a la información de inteligencia, aunque asegura que la dictadura de los ayatolás de Irán «está prácticamente sin líder» y que incluso podría estar muerto, al igual que su padre.

El viernes pasado, Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre Jamenei y otros altos mandos iraníes. Por su parte, el gobierno iraní ha negado cualquier problema con su nuevo líder. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, aseguró que Mojtaba «goza de excelente salud», «tiene la situación bajo control y está presente en su puesto». Sin embargo, estas declaraciones no han logrado acallar las especulaciones.

Sima Shine, investigadora jefe y ex directora del programa de investigación Irán y el Eje Chií del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv, ha explicado el líder supremo «estaba preparado para esta guerra». Shine, que fue jefa de la división de Investigación y Evaluación del Mossad (2003-2007), destacó durante una conferencia realizada por la Asociación Judía Europea que esta estaba preparada en tres niveles principales. Primero, para asegurar la «continuidad del funcionamiento del sistema». Segundo, con los reemplazos para todos los oficiales de alto rango y otros de la dictadura. Tercero, «Jamanei tomó antes de la guerra fue designar a Larijani como coordinador de toda la campaña política y militar. Esto es importante porque Larijani es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Alto Nivel», que es a quien se teme en el Mossad, y no al hijo del líder supremo Motjaba.