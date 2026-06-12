Tezanos no defrauda: pregunta por el eclipse y no por la corrupción en pleno caso de las cloacas del PSOE

Si bien la estimación de voto se reduce al 31,3% -cinco puntos menos que en el mes anterior- el sondeo, el primero tras conocerse la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la reactivación del caso de las cloacas del PSOE, vuelve a situar a Pedro Sánchez como vencedor de los comicios. Cuando se realizó el barómetro ya se sabía que el presidente Zapatero había sido citado como imputado en el caso Plus Ultra, el juicio al ex ministro José Luis Ábalos había quedado visto para sentencia y se estaban conociendo detalles del sumario del caso de las cloacas, en el que también está imputado el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

En ese contexto, el CIS concluye que el PSOE sigue siendo el partido con mayor respaldo electoral, con un 31,3%, un porcentaje similar al que obtuvo cuando perdió las elecciones de 2023. Pero supone un retroceso de casi cinco puntos respecto a su registro de mayo y su cota más baja desde marzo de 2024.

Por contra, el PP sube algo más de dos puntos en un mes y ahora se anota un 27,1%, su mejor dato del último año, pero aún por debajo del 33% con el que ganó las elecciones de julio de 2023. Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos se estreche a 4,2 puntos, la ventaja socialista más baja desde junio del pasado año.

La tercera plaza sigue siendo para Vox, con una estimación de voto del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo, pero 3,5 puntos más que en las generales de 2023. Detrás aparece Sumar, socio minoritario del Gobierno, con un apoyo calculado en el 6,4%, poniendo fin a dos meses marcando su cota mínima.

Así las cosas, la oposición alcanza su mayor porcentaje del último año, con un respaldo del 42,9% para PP y Vox frente al 37,7% que suman los dos partidos del Gobierno de coalición.

Sánchez, el preferido

Respecto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en cabeza con una nota media de 4,21 puntos, su segunda peor nota del año, superando tanto a su vicepresidenta Yolanda Díaz, que baja a 4,05 puntos, como a Alberto Núñez Feijóo, que se queda en un 3,79. La tabla la cierra Santiago Abascal, líder de Vox, con una nota de 2,99 puntos.

Sánchez también es el político preferido para presidir el Gobierno, citado en el 25% de los cuestionarios frente al 13,4% que menciona a Alberto Núñez Feijóo y el 23,7% que no quiere ver en Moncloa a ninguno de los nombres de la política actual.

Eso sí, el líder del PSOE genera desconfianza en dos de cada tres ciudadanos, y sólo un 31,1% dice tener mucha o bastante confianza en el presidente del Gobierno. En todo caso, las cifras de Núñez Feijóo son peores, pues un 78,4% dice tener poca o ninguna confianza en el él, frente a un 20,3%.