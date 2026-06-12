Tezanos no defrauda: pregunta por el eclipse y no por la corrupción en pleno caso de las cloacas del PSOE
La corrupción sólo figura, de forma genérica, en el listado que siempre aparece en los barómetros mensuales
Además de sus sondeos de intención de voto, José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no deja indiferente con las preguntas que plantea a los españoles. El último barómetro del organismo demoscópico público incluye varias cuestiones llamativas y, desde luego, alejadas de las preocupaciones actuales de los ciudadanos. Es el caso de la opinión sobre el eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto. La corrupción sólo figura, de forma genérica, en el listado que siempre aparece en los barómetros mensuales sobre los principales problemas de España, en el que el CIS pregunta a los ciudadanos que indiquen cuál es el primer, segundo y tercer problema del país, junto a otros como la inmigración, la inseguridad ciudadana, la economía, la vivienda o los políticos.
Por el contrario, Tezanos se interesa en conocer si los españoles saben que se producirá un eclipse total de sol y si lo presenciarán. «¿Ha cambiado usted sus planes de vacaciones durante esa semana para poder ver el eclipse?» o «¿ha decidido el lugar desde el que lo verá?», son algunas de las preguntas que se incluyen en el barómetro. En este caso, se ofrecen varias opciones, como la residencia habitual durante el año, la residencia de vacaciones de verano o bien otra localidad.
«¿Dónde se alojará la noche del eclipse?», pregunta a continuación el CIS de Tezanos. Las opciones son: «Segunda residencia, vivienda de unos/as amigos/as o familiares, en un establecimiento turístico como un hotel o un apartamento…». También se pide información sobre «en qué medio de transporte hará su desplazamiento para ver el eclipse».
Otras de las preguntas destacadas del último barómetro mensual se refieren a la preocupación sobre el cambio climático, la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en Oriente Próximo.
El PSOE, a la cabeza
Como es tradicional, el barómetro incluye también preguntas sobre la intención de voto, concluyendo que el PSOE será la fuerza más votada en unas generales.
Si bien la estimación de voto se reduce al 31,3% -cinco puntos menos que en el mes anterior- el sondeo, el primero tras conocerse la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la reactivación del caso de las cloacas del PSOE, vuelve a situar a Pedro Sánchez como vencedor de los comicios. Cuando se realizó el barómetro ya se sabía que el presidente Zapatero había sido citado como imputado en el caso Plus Ultra, el juicio al ex ministro José Luis Ábalos había quedado visto para sentencia y se estaban conociendo detalles del sumario del caso de las cloacas, en el que también está imputado el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
En ese contexto, el CIS concluye que el PSOE sigue siendo el partido con mayor respaldo electoral, con un 31,3%, un porcentaje similar al que obtuvo cuando perdió las elecciones de 2023. Pero supone un retroceso de casi cinco puntos respecto a su registro de mayo y su cota más baja desde marzo de 2024.
Por contra, el PP sube algo más de dos puntos en un mes y ahora se anota un 27,1%, su mejor dato del último año, pero aún por debajo del 33% con el que ganó las elecciones de julio de 2023. Eso hace que la distancia entre los dos grandes partidos se estreche a 4,2 puntos, la ventaja socialista más baja desde junio del pasado año.
La tercera plaza sigue siendo para Vox, con una estimación de voto del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo, pero 3,5 puntos más que en las generales de 2023. Detrás aparece Sumar, socio minoritario del Gobierno, con un apoyo calculado en el 6,4%, poniendo fin a dos meses marcando su cota mínima.
Así las cosas, la oposición alcanza su mayor porcentaje del último año, con un respaldo del 42,9% para PP y Vox frente al 37,7% que suman los dos partidos del Gobierno de coalición.
Sánchez, el preferido
Respecto a la valoración de líderes, el presidente Pedro Sánchez se mantiene en cabeza con una nota media de 4,21 puntos, su segunda peor nota del año, superando tanto a su vicepresidenta Yolanda Díaz, que baja a 4,05 puntos, como a Alberto Núñez Feijóo, que se queda en un 3,79. La tabla la cierra Santiago Abascal, líder de Vox, con una nota de 2,99 puntos.
Sánchez también es el político preferido para presidir el Gobierno, citado en el 25% de los cuestionarios frente al 13,4% que menciona a Alberto Núñez Feijóo y el 23,7% que no quiere ver en Moncloa a ninguno de los nombres de la política actual.
Eso sí, el líder del PSOE genera desconfianza en dos de cada tres ciudadanos, y sólo un 31,1% dice tener mucha o bastante confianza en el presidente del Gobierno. En todo caso, las cifras de Núñez Feijóo son peores, pues un 78,4% dice tener poca o ninguna confianza en el él, frente a un 20,3%.
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