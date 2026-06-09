Hasta Tezanos retrata a Sánchez: el 90% de los católicos le valora «muy mal» pese a intentar blanquearse con el Papa

Pedro Sánchez está intentando mejorar sus métricas entre los votantes católicos. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que para el 92,2% suspende en gestión con la calificación más baja: «muy mal». Si desgranamos esta cifra, la censura alcanza el 50,9% entre los fieles practicantes y el 40,3% entre los no practicantes.

Este rechazo acumula una nota media que apenas logra sobrepasar 3,19 sobre 10 en los electores creyentes más activos, donde menos de una décima parte está dispuesta a otorgar un sobresaliente al líder del Ejecutivo.

La ofensiva diplomática de Sánchez para tender puentes con la Iglesia no parece ser una mera respuesta institucional, sino una especie de contestación para atajar cuanto antes la caída que lleva tiempo registrando en los sondeos. El plan parece que comenzó hace unas semanas con la visita del líder del Ejecutivo al Vaticano, días antes de su llegada a España y, ya en nuestro país, Sánchez se ha esforzado en mostrar una buena sintonía con el Pontífice.

Las encuestas también abordan de forma habitual la confianza que genera Sánchez en el electorado. El presidente tampoco sale bien parado. Existe una gran brecha que afecta a todos los perfiles de votantes creyentes. Tezanos recoge que para el 76,1% de católicos practicantes no le genera «ninguna» o «poca» confianza y para los católicos no practicantes, los resultados no son tampoco positivos: no se fían de él un 70,8% de los votantes.

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, parece haber sabido pescar entre estos electores. El líder del Partido Popular se ha convertido en el favorito para este sector de población, llevándose el 43,2% de los apoyos. Sánchez se conforma con el segundo puesto.

Los católicos apoyan la ‘prioridad nacional’

El discurso del Papa en el Congreso de los Diputados hizo referencias, según el Gobierno, a la prioridad nacional, un concepto que los populares han incorporado a los gobiernos autonómicos que presiden tras alcanzar acuerdos con Vox y que ha sido duramente criticado por la izquierda.

Sin embargo, según el último sondeo de Tezanos, el mensaje de la prioridad nacional arrasa entre los católicos practicantes y entre los que no practican la fe católica.

En concreto, un 37,6% está «muy de acuerdo» y un 29,6% «bastante de acuerdo», mientras que aquellos que la critican son un 16,4%, es decir, casi siete de cada diez electores lo ven con buenos ojos. Entre los no practicantes, el 55,8% aplaude la puesta en marcha de medidas de este tipo, frente a un minoritario 26,4% que la rechaza.

Con todo, los datos del CIS nos dibujan una España completamente partida en dos, polarizada tal y como relató ante las Cortes Generales el Pontífice. Aquellos que se autoposicionan más a la derecha, el respaldo a la prioridad nacional roza el 89,7%, mientras que en la izquierda ocurre lo contrario. El rechazo llega al 69,7% en el extremo izquierdo y casi al 78,8% en los sectores un poco más moderados, aunque claramente a la izquierda.