Florentino Pérez le entrega una camiseta del Real Madrid y una réplica del Bernabéu al Papa León XIV 

Florentino Pérez le entregó una camiseta del Real Madrid al Papa León XIV este lunes en un Santiago Bernabéu abarrotado con más de 80.000 fieles que acudieron a presenciar una jornada histórica. El presidente del club blanco, recientemente reelegido, estuvo presente en un encuentro para la historia.

«El Papa es de todos los equipos… pero Prevost es del Real Madrid», señaló León XIV en su llegada a Madrid el pasado sábado. Unas declaraciones que enamoraron a Florentino Pérez. Su encuentro se produjo menos de 24 horas después de que el máximo mandatario ganase las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

Florentino Pérez recibió al Papa León XIV a su llegada al Santiago Bernabéu y le mostró las 15 Copas de Europa ganadas por el club blanco a lo largo de su historia. Justo después le hizo entrega de una camiseta de la próxima temporada con su nombre: Robert F. Prevost.

Hubo intercambio de regalos entre León XIV y Florentino Pérez en representación del Real Madrid. El Papa le hizo entrega de una insignia del Vaticano y el presidente madridista le entregó una réplica del Estadio Santiago Bernabéu. Un encuentro histórico que se produjo a la llegada del Santo Pontífice al coliseo blanco.

El Papa León XIV tuvo un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid este lunes en un Santiago Bernabéu entregado. Será la segunda vez que el coliseo madridista acoja un acto del Papa después del que protagonizó Juan Pablo II el 3 de noviembre de 1982.