El Real Madrid ya incluye una experiencia en el Bernabéu Infinito en el Tour del estadio

La visita al estadio del Real Madrid incluye una experiencia inmersiva del Bernabéu Infinito desde este miércoles 15 de julio. El proyecto desarrollado de forma conjunta por el club blanco y Apple sigue dando pasos hacia uno de los grandes objetivos de presente y futuro de Florentino Pérez. En este nuevo avance, los socios del Real Madrid y los que cuenten con el carnet Madridista Premium podrán disfrutar sin coste de esta experiencia inmersiva, que incluye el documental ‘Real Madrid: The Weight of Greatness’ (Real Madrid: El Peso de la Grandeza).

En esta pieza audiovisual, aquellos que acudan al Santiago Bernabéu vivirán una inmersión en el ‘interior’ de un partido del Real Madrid. La tecnología de las gafas Apple Vision Pro, de la que ya pudieron disfrutar los socios en la sede de la campaña de Florentino Pérez en las últimas elecciones presidenciales, introduce al espectador de lleno en el encuentro. Tanto la salida del equipo al terreno de juego, como el ambiente de la afición otorgan una «sensación de presencia única», como indica el Real Madrid en su página web.

La grabación del partido que se podrá visualizar en el Tour del Santiago Bernabéu corresponde a un encuentro de UEFA Champions League ante la Juventus de la pasada temporada. Como adelantó OKDIARIO, Apple puso en marcha el Bernabéu Infinito con la instalación de varias cámaras y uso del formato Apple Immersive Video en el estadio madridista de cara a aquel encuentro de la última fase de liga de la Champions. A la grabación en 180 grados y 3D estereoscópico se suma el sonido 8K, capturado mediante Spatial Audio.

El Real Madrid avanza en el Bernabéu Infinito

Después de su victoria electoral frente a Enrique Riquelme, Florentino Pérez continúa avanzando en uno de sus grandes proyectos en el Real Madrid, como es el Bernabéu Infinito. Una iniciativa de la que habló en la campaña electoral y que pudieron vivir de primera mano los socios al visitar la sede de su candidatura. En la Asamblea de Socios del año 2024, el presidente del club blanco hizo referencia por primera vez al Bernabéu Infinito.

«El tema de los abonos no tiene mucha solución porque tenemos 34.000 socios no abonados. Hay hijos de socios que no van a poder tener abonos y esto me lleva a pensar en hacer el estadio infinito con Apple, por poner un ejemplo. Esto sería a través de unas gafas que se ven mejor que estando en el estadio. Verías el partido como si estuvieras en el Santiago Bernabéu, sería un Bernabéu infinito», explicó Florentino Pérez. Desde aquellas declaraciones, el proyecto sigue avanzando hacia un futuro en el que se haga realidad; aunque cada vez parece más cerca.