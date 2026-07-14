Makelele pide a Florentino Pérez el fichaje de Olise: «Si hay dinero para gastar en un solo jugador, ese es él»

Son muchos los que recordarán a Claude Makelele en el centro del campo del Real Madrid en aquella época de Galácticos. Estuvo tres temporadas en el equipo blanco tras su previo despunte en el Celta de Vigo. Luego pasó por el Chelsea y el PSG antes de retirarse con 37 años. Sin ser un galáctico, dejó su huella, puro físico e incansable. En la previa de este España-Francia, su nombre gana relevancia, sobre todo cuando le preguntan en clave madridista.

Makelele no ha seguido los cursos de muchos de sus ex compañeros, ligados al fútbol, ya sea en los banquillos o los despachos, un perfil más bajo, pero que sigue dando que hablar cuando abre la boca. El ex internacional francés y madridista tuvo la oportunidad de hablar con Florentino Pérez hace no mucho y reconoce que dejó claro cuál es el futbolista que debe fichar sí o sí para el Santiago Bernabéu: Michael Olise.

«Olise me devuelve la sensación de ver fútbol, el sabor de lo que éramos de niños: talento, libertad, calidad, eficacia. Cuando no está en el campo, se nota su ausencia», reconoce Makelele, enamorado del juego que ofrece el mediapunta galo, una de las sensaciones esta temporada tanto en el Bayern de Múnich como ahora con la selección francesa.

«¿Michael Olise al Real Madrid? Yo lo apoyaría. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Florentino y le dije que, si hay dinero para gastar en un solo jugador, ese es él», afirmó Makelele en declaraciones para Marca, destacando que sugirió su fichaje al presidente del Real Madrid incluso antes de que este explotara definitivamente en Alemania.

«Cuando está, se intuye que, en cualquier momento, como Messi, puede hacer algo que nadie se esperaba. Fíjate en Dembélé, Mbappé, Barcola: saben que es capaz de colocar el balón en un espacio que los demás jugadores ni siquiera ven. Ese es el fútbol moderno que nos encanta, el fútbol que hace soñar a los aficionados. Incluso los comentaristas se quedan asombrados ante su técnica. Es excepcional», piropea Makelele sobre Olise, que no duda del potencial del futbolista que, a sus 24 años, está en boca de todos. Cabe recordar que tiene contrato hasta 2029 con los bávaros.

Sobre un posible colapso en el equipo blanco con Jude Bellingham y Michael Olise, Makelele responde: «Dejemos que se expresen. Lo que están haciendo es excepcional. No hago comparaciones. Esa es mi filosofía: nunca se compara a los grandes. No se puede comparar a Pelé con las generaciones que le siguieron, y con Maradona las comparaciones nunca terminan. Zidane dejó su huella en el fútbol mundial y perdurará para siempre, sean cuales sean las generaciones que le sigan. Dejemos que cada uno de estos chicos construya su carrera a su manera y escriba su propio nombre en la historia de este deporte».

Mbappé, el Balón de Oro y Mourinho

También habló Makelele sobre Kylian Mbappé, al que ve como firme ganador del Balón de Oro esta próxima edición: «Me gustaría que se lo llevara Mbappé. No ha ganado muchos títulos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que está haciendo en este Mundial es excepcional. Lo que Kylian ha venido demostrando año tras año lo acerca cada vez más a Ronaldo Nazario. Llamábamos a Ronaldo El Fenómeno por una razón, y Mbappé es el fenómeno de su propia generación. Y lo que da miedo es que aún tiene más que demostrar. Así que sí, estoy convencido de que es lo más parecido que tenemos a un nuevo Ronaldo Nazario».

Por último, sobre el fichaje de José Mourinho para el banquillo del Real Madrid, Makelele lo tiene claro: «Es un entrenador inteligente, culto y observador, utilizará a sus jugadores en función de las cualidades que aporten al equilibrio del equipo. Tener un jugador que cubra tres posiciones es una joya, porque nunca se sabe lo que te puede deparar una temporada en cuanto a lesiones. La versatilidad siempre es un don».