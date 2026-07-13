El Real Madrid asume que el fichaje de Olise tendrá que esperar… salvo milagro

Michael Olise está centrado en buscar la final del Mundial con Francia. Para ello, deberá derrotar este martes a España en las semifinales. Pero al mismo tiempo, se sigue hablando de su futuro y desde Valdebebas tienen claro que el galo seguirá siendo, salvo sorpresa mayúscula, uno de los grandes nombres propios del mercado del Real Madrid… pero no este verano. Tal y como ha podido saber OKDIARIO por fuentes conocedoras de la situación, en el club blanco asumen que hacerse con el internacional francés en este mercado resulta prácticamente imposible debido a la firme postura del Bayern, que considera al extremo una pieza absolutamente estratégica para su proyecto deportivo.

En Valdebebas existe una enorme admiración por el futbolista. Su explosión definitiva durante la pasada temporada y el extraordinario Mundial que está firmando con Francia no han hecho más que reforzar la convicción de que reúne todas las condiciones para vestir algún día la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, la realidad del mercado obliga a aplazar cualquier intento. El Bayern no tiene intención alguna de abrir una negociación y ha transmitido internamente que Olise no está en venta bajo ningún concepto.

La buena relación institucional entre ambos clubes también juega un papel determinante. Real Madrid y Bayern mantienen desde hace años un clima de máximo respeto que ninguna de las dos entidades desea poner en riesgo. Esa sintonía ha llevado a ambas partes a mantener una postura de no confrontación en este asunto, motivo por el que el conjunto blanco no realizará ningún movimiento que pueda interpretarse como una presión sobre el club alemán o sobre el propio futbolista.

De hecho, el Real Madrid ya quiso dejar clara su posición hace unas semanas, cuando desmintió públicamente haber mantenido contactos con Olise, con sus representantes o con su entorno. Aquella decisión no respondía únicamente al ruido generado alrededor del extremo francés, sino también a la voluntad del club de preservar unas relaciones institucionales consideradas estratégicas con el Bayern.

Un interés real

Eso no significa, ni mucho menos, que el interés haya desaparecido. Todo lo contrario. En el Santiago Bernabéu siguen considerando que Olise posee unas condiciones diferenciales para marcar una época. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su inteligencia para aparecer entre líneas y su enorme crecimiento competitivo han convencido a la dirección deportiva de que se trata de un futbolista preparado para rendir al máximo nivel durante muchos años.

Ahora bien, el tiempo juega a favor del Bayern. El conjunto alemán quiere construir su proyecto alrededor del internacional francés y, tras el Mundial, ambas partes tienen previsto mantener una reunión para abordar su futuro y estudiar las condiciones de su continuidad. Será un encuentro importante para definir el siguiente paso en la carrera del atacante, aunque en el Real Madrid nadie espera que se produzca un cambio de escenario inmediato.

Por ello, el club blanco mantiene la calma. No forzará una operación que considera imposible en estos momentos, pero tampoco perderá de vista a un futbolista que sigue figurando entre los grandes objetivos de futuro. El mensaje que manejan en Valdebebas es claro: este verano no habrá ofensiva por Michael Olise porque el Bayern no está dispuesto a negociar. Si algún día esa postura cambia, entonces el Real Madrid volverá a la carga.