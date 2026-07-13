El salvadoreño Iván Barton arbitrará el España-Francia

España ya conoce quién impartirá justicia en una de las noches más importantes de su historia reciente. La FIFA ha designado al salvadoreño Iván Barton para dirigir la semifinal del Mundial que enfrentará este martes, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), a la selección española y Francia en el Estadio de Dallas. Será el 38º enfrentamiento entre ambas selecciones y estará en juego nada menos que un billete para la gran final del Mundial.

Barton llega a la cita después de completar un notable Mundial. El colegiado centroamericano dirigió durante la fase de grupos los encuentros entre Turquía y Paraguay y Japón y Suecia, mientras que en los octavos de final fue el encargado de arbitrar el Suiza-Colombia. Ahora, la FIFA vuelve a confiar en él para uno de los partidos más exigentes del campeonato, una semifinal entre dos de las grandes favoritas al título.

A sus 35 años, el árbitro salvadoreño acumula una importante experiencia internacional desde que obtuvo la escarapela FIFA en 2018. En su currículum figuran competiciones como la Copa Oro, la Liga de Naciones de la CONCACAF, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Qatar 2022, donde también alcanzó las eliminatorias antes de despedirse en los octavos de final. Este martes afrontará el mayor reto de su carrera con la responsabilidad de dirigir un España-Francia que decidirá uno de los finalistas del Mundial.