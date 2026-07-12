España prepara el asalto a la final con los 26 internacionales y un pasillo de collejas a Nico Williams

La selección española completó este domingo un nuevo entrenamiento en el Cotton Bowl de Dallas. Luis de la Fuente pudo trabajar con absoluta normalidad junto a los 26 internacionales convocados, en una sesión destinada a seguir preparando uno de los encuentros más importantes del campeonato. La Selección continúa afinando los últimos detalles antes de medirse a una selección francesa repleta de talento y que aparece como el último obstáculo antes de la gran final.

El gran protagonista de la mañana fue Nico Williams. El extremo del Athletic celebró su cumpleaños rodeado de sus compañeros y, como marca la tradición dentro del vestuario de la Selección, recibió el habitual pasillo de collejas entre las risas de todo el grupo. Una imagen que volvió a reflejar el excelente ambiente que se respira en la concentración española, donde la unión del vestuario se ha convertido en una de las grandes fortalezas del equipo durante todo el Mundial.

En el plano deportivo, las noticias no pudieron ser mejores para Luis de la Fuente. Los 26 futbolistas participaron con normalidad en el entrenamiento y no hay problemas físicos a dos días de la semifinal. España llegará a la cita contra Francia con todos sus efectivos disponibles y con un clima de máxima confianza después del brillante recorrido firmado hasta el momento, convencida de que está a un solo paso de volver a disputar una final mundialista.