Parla retrasa desde marzo los pagos a sus limpiadoras por una deuda de 2 millones con la empresa de limpieza

Las trabajadoras de limpieza de edificios públicos de Parla —colegios, pabellones deportivos y dependencias municipales— arrastran desde marzo retrasos en el cobro de sus nóminas por una deuda del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria del servicio, el Grupo Abeto, que ronda los dos millones de euros. La plantilla afectada supera las 300 trabajadoras.

Según ha podido confirmarse, la nómina correspondiente al mes de abril se abonó el 12 de mayo, con más de un mes de retraso, mientras que la de marzo permaneció pendiente varias semanas más. Ante la situación, las trabajadoras protagonizaron varias concentraciones frente al Ayuntamiento, entre ellas las convocadas los días 19 y 21 de mayo.

El alcalde de Parla, Ramón Jurado, anunció en un vídeo difundido en redes sociales que el Ayuntamiento abonará directamente las nóminas a las trabajadoras cuando el Grupo Abeto incumpla los plazos de pago, y aseguró que el equipo de Gobierno «estará siempre del lado de los trabajadores». El regidor afirmó que no iba a «consentir que ni un día más los trabajadores sean rehenes de la empresa adjudicataria».

Podemos Parla trasladó la situación a la Inspección de Trabajo, al considerar que los retrasos e impagos reiterados podrían suponer una vulneración del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a percibir puntualmente el salario.

La portavoz de la formación, Carla E. Valero, atribuyó la situación tanto a la gestión municipal como a la empresa, y señaló que la deuda de cerca de dos millones de euros no puede utilizarse como «excusa» para los retrasos en las nóminas. El PP también ha criticado la situación como reflejo del deterioro de los servicios municipales en la ciudad.

Fuentes municipales atribuyen parte del problema a una deuda heredada de anteriores equipos de gobierno con la empresa de limpieza, y el concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso, ha defendido que el Consistorio ha reducido «de forma notable» el retraso en los pagos a la compañía, que según su versión ha pasado de superar los 270 días de demora a situarse en torno a los 90.

Pese a los compromisos anunciados por el alcalde en mayo, la situación no se ha resuelto. Semanas después, las trabajadoras han vuelto a denunciar retrasos: por un lado, las empleadas de limpieza de colegios y pabellones —cuyos contratos finalizan con el curso escolar— aseguran no haber cobrado aún la liquidación correspondiente al final de su contrato; por otro, las trabajadoras de dependencias municipales denuncian que tampoco han recibido la paga extraordinaria de verano. Según su testimonio, los retrasos son habituales desde hace años, y atribuyen a la empresa el uso de los impagos como medida de presión frente al conflicto económico que mantiene con el Ayuntamiento.

El Consistorio no ha confirmado, hasta el momento, una fecha concreta para regularizar los pagos pendientes ni ha detallado el calendario previsto para reducir la deuda acumulada con el Grupo Abeto.