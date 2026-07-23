Parla es el municipio más endeudado de la Comunidad de Madrid: 515 millones

Parla se ha convertido en el municipio con peor salud financiera de toda la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE desde hace más de una década con Ramón Jurado Rodríguez al frente de la alcaldía, arrastra una deuda de 515 millones de euros, una cifra que equivale a casi siete veces sus ingresos anuales y que lo sitúa muy por delante del resto de corporaciones locales de la región.

Los datos, extraídos de un estudio del Observatorio de Corporaciones Locales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado esta semana, retratan una situación de tensión estructural que va más allá del volumen de deuda. El consistorio parleño acumula también retrasos de más de cinco meses en el pago a sus proveedores, muy por encima del plazo legal de 30 días, lo que evidencia problemas de liquidez que se suman al elevado endeudamiento.

Buena parte de la losa financiera que arrastra Parla tiene su origen en el desarrollo del tranvía municipal, cuyo coste final se disparó muy por encima de las previsiones iniciales del proyecto. Aunque el propio alcalde ha defendido en distintas ocasiones que se trata de uno de los tranvías más rentables de España en términos de uso, el sobrecoste de su construcción ha lastrado las cuentas del municipio durante años y sigue siendo, según los propios responsables municipales, el principal condicionante de la deuda actual.

Jurado ha reconocido públicamente la «complicada situación financiera» de Parla y ha reclamado ayudas tanto a la Comunidad de Madrid como al Gobierno central. El alcalde sostiene que el pago a proveedores, que llegó a rozar los 240 días al inicio de su primer mandato, se ha reducido de forma progresiva, aunque las últimas cifras lo sitúan todavía lejos de la normalidad financiera.

Un contraste con los municipios vecinos

La magnitud de la deuda de Parla resulta aún más llamativa al compararla con la de municipios cercanos. Fuenlabrada, a apenas unos kilómetros de distancia, presenta una situación financiera muy distinta, con una diferencia de deuda respecto a Parla que ronda los 500 millones de euros pese a compartir un entorno socioeconómico similar. El contraste ilustra cómo la gestión presupuestaria de cada ayuntamiento puede marcar diferencias radicales incluso entre localidades vecinas del sur de Madrid.

En el conjunto de la región, ningún otro municipio se acerca a los niveles de endeudamiento de Parla. Ni siquiera Madrid capital, que ostenta el mayor volumen de deuda en términos absolutos con alrededor de 2.000 millones de euros, presenta un riesgo comparable: su elevada capacidad recaudatoria le permite sostener ese pasivo sin comprometer su estabilidad, algo que no ocurre en Parla.

Sin salida clara a corto plazo

Los indicadores empleados por la AIReF para medir la sostenibilidad financiera —deuda sobre ingresos corrientes, periodo medio de pago a proveedores y remanente de tesorería— colocan a Parla en el nivel de riesgo más alto contemplado por la metodología del organismo, reservado a aquellas entidades para las que, manteniendo las políticas actuales de ingresos y gastos, no se vislumbra un retorno a una situación sostenible.

El Ayuntamiento insiste en que la solución pasa por una revisión del sistema de financiación local y por la corresponsabilidad de la Comunidad de Madrid y el Estado, administraciones que, recuerda el propio alcalde, también gobiernan sobre el territorio de Parla.