El Supremo levanta las medidas cautelares de Aldama: el empresario hará un viaje de negocios a Paraguay

El Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario Víctor de Aldama, condenado en el marco del caso Koldo y beneficiado por su colaboración con la Justicia. La decisión, adoptada por la Sala de lo Penal, permite al empresario recuperar la libertad de movimientos y viajar a Paraguay entre el 21 y el 24 de julio para participar en reuniones de negocios vinculadas al sector inmobiliario.

La Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha dictado una providencia el pasado 20 de julio en la que resuelve la petición formulada por la defensa de Aldama. El escrito, firmado por el prestigioso letrado José Antonio Choclán, solicitaba el levantamiento de las restricciones impuestas al empresario en diciembre de 2024.

Las medidas cautelares, acordadas por el magistrado instructor Leopoldo Puente, consistían en la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial y la obligación de comparecer cada dos semanas ante el tribunal.

El Alto Tribunal ha considerado que, aunque la ejecutoria de la sentencia todavía no se ha incoado por estar pendientes de resolución varias aclaraciones, ello no es óbice para levantar las restricciones. Según ha explicado la propia Sala en su providencia, «aunque la ejecutoria de la sentencia aún no ha sido incoada», no es menos cierto que «consecuencia lógica del dictado de la misma, que es firme, es el decaimiento de las medidas cautelares adoptadas en su momento por el magistrado instructor».

La resolución añade que la sentencia «consta ya inscrita en la base de datos de SIRAJ, con la consiguiente cancelación de las medidas cautelares adoptadas respecto de los ahora penados».

Beneficios por colaboración

La sentencia a la que hace referencia el Supremo que condenó a Aldama a cuatro años y medio de prisión, pena que fue suspendida por su colaboración con la Justicia. En la misma causa especial, el Tribunal Supremo condenó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su antiguo asesor Koldo García a 19 años.

Los siete magistrados que integraron la Sala apreciaron por unanimidad la atenuante muy cualificada de confesión, al entender que la colaboración de Aldama fue «especialmente decisiva» para la investigación. Según recoge la sentencia, dicha colaboración resultó «relevante» para «dimensionando el alcance de la misma organización delictiva, identificando a otros posibles responsables y aportando datos e información de suma relevancia sobre otros hechos presuntamente delictivos».

Gracias a esa cooperación, el empresario evitó el ingreso en prisión, a condición de no delinquir, de presentar un informe semestral de sus actividades y de realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

En su escrito ante la Sala, la defensa de Aldama había planteado también, de forma subsidiaria, que se autorizara al empresario a salir del país entre el 21 y el 24 de julio en caso de que no se estimara el levantamiento total de las medidas. Finalmente, el Supremo ha optado por la opción más favorable a los intereses del empresario y ha eliminado por completo las restricciones.

Viaje a Paraguay

Con las medidas ya sin efecto, Aldama viajará a Asunción invitado por Marcelo Barchini, presidente de la empresa MEGA EX SA, que le ha convocado para «mantener reuniones de trabajo, realizar visitas técnicas, evaluar alternativas de inversión y seguir desarrollando las iniciativas actualmente en estudio».

Los proyectos se centran, según la carta de invitación, «principalmente en el sector inmobiliario y en el desarrollo de un complejo hípico de nivel internacional, que contempla un hipódromo, hotel, club social e instalaciones complementarias».

La compañía paraguaya ha precisado que la visita «tendrá carácter estrictamente empresarial» y que estará orientada a evaluar «los aspectos técnicos, jurídicos, financieros y comerciales» de las inversiones, calificadas de relevancia para el país sudamericano. La defensa de Aldama detalla hasta el hotel en el que se alojará en Asunción.

En su alegación, la defensa había justificado la necesidad del viaje en la obligación, impuesta por la propia sentencia, de que Aldama «comparezca semestralmente ante este Tribunal para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales», así como en la necesidad de generar ingresos para atender los gastos de su familia, incluida una hija menor de edad.

La causa especial continúa abierta en su fase de ejecución mientras se resuelven los incidentes de nulidad planteados por Ábalos y Kolod García, lo que retrasa la apertura formal de la ejecutoria pese a que la sentencia ya es firme. No obstante, como ocurre en general en estos casos, esos incidentes presentados, salvo sorpresa mayúscula, nunca prosperan.

El empresario que hace un año y medio no podía salir de España tras poner en jaque al Gobierno de Pedro Sánchez se sentará ahora, pasaporte en mano, en despachos de Asunción para hablar de hipódromos y hoteles.