Aldama sitúa a Sánchez como «el 1» de la trama corrupta que financió al PSOE: «El presidente lo sabía todo»

Víctor de Aldama ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su declaración de este miércoles en el Tribunal Supremo. El empresario ha asegurado que él preguntaba a José Luis Ábalos y a Koldo García y que tanto el ex ministro como el que era entonces su asesor ministerial le decían que «el presidente estaba al tanto de todo». Además, estableciendo una escala de jerarquías, ha dicho que Sánchez era «el uno» de la trama, mientras que Ábalos era «el dos» y Koldo «el tres».

«Hay una cosa clara, que viene del principio. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente está en el escalafón uno, el señor Ábalos está en el escalafón dos, el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro», ha trasladado De Aldama, considerando a Sánchez el cabecilla de lo que ha definido como una «banda organizada y criminal». «Todo lo sabía el presidente como a mí se me transmitía», ha recalcado.

Minutos antes, Aldama ha deslizado que parte del dinero de la trama «iba para la financiación del PSOE» o al menos eso le «han dicho siempre». Además, ha incidido en que él preguntó a Koldo García «si esto lo sabía el presidente» Sánchez y que el ex asesor le responde que «el presidente todo lo que hacíamos lo tiene claro y lo sabía».

«Yo he visto en varias ocasiones a Koldo llamar al presidente, que me parece increíble como un asesor llama al presidente, y vuelvo a repetir, llamarle Pedro, por su nombre, y hablarle como habla Koldo, como un colega», ha contado también Aldama, haciendo hincapié en el lenguaje «coloquial» de García y en que hablara con términos como «te voy a arrancar la cabeza» a Sánchez.

El comisionista ha declarado que llevaba personalmente grandes cantidades de dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la residencia oficial del ex ministro José Luis Ábalos en El Viso, en Madrid, utilizando para ello una mochila de la marca Montblanc con el dinero guardado dentro de bolsas de plástico de Carrefour. En alguna ocasión, ha precisado, las cantidades transportadas alcanzaron los 250.000 euros en metálico.

El acceso al Ministerio de Transportes, ha relatado, era llamativamente sencillo. Entraba por la parte trasera del edificio sin que nadie le detuviera. «La Guardia Civil no me decía nada y todo el mundo que me veía por ahí me reconocía y pensaban que yo pasaba por ahí porque había órdenes del ministro y Ábalos», ha afirmado.

El encuentro de Aldama con Sánchez

Aldama ha hablado de Pedro Sánchez en más de una ocasión en su declaración de este miércoles en el Tribunal Supremo, donde comparece como acusado en el caso de corrupción en el que también están señalados José Luis Ábalos y Koldo García. El empresario ha relatado cómo fue el día que conoció a Sánchez, el día de la presentación de Pepu Hernández para alcalde de Madrid, y asegura que Koldo le llevó a una estancia detrás del teatro, alegando que «el presidente le iba a recibir».

A continuación, el empresario ha relatado que se colocaron en una «antesala antes de entrar al escenario, por detrás del teatro» y que ahí estaba Sánchez. Se quedaron, según Víctor de Aldama, solos Koldo y él con Pedro Sánchez, que le dedicó las siguientes palabras, siempre según la declaración. «Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias». Después, Aldama expresa que se hizo «una foto y un pequeño vídeo» con el secretario general del PSOE y que no habló «absolutamente nada más» con él.