Risas, cuchicheos y caras de incredulidad de Ábalos y Koldo mientras Aldama les señala en el Supremo

José Luis Ábalos y Koldo García han reaccionado con sorpresa e incredulidad la declaración de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. El ex ministro y el que fuera su asesor han llegado a reírse y a cuchichear al escuchar al empresario hablar de la financiación ilegal del PSOE, de sus reuniones con empresarios, de «las señoritas» del ex titular de Transportes y del viaje a México, entre otras cosas. Así lo muestran las imágenes que ilustran estas líneas.

Aldama ha asegurado que el asesor le «pidió dinero para financiar el partido y que hiciera de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE». «Me dijeron que me iban a presentar empresas, a constructoras, y que íbamos a ayudarles para que ellos se llevaran la licitación porque, si les ayudábamos a que la ganaran, podíamos tener un rendimiento que les hacía falta para la financiación del partido», ha revelado.

El comisionista también ha declarado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo que llevaba personalmente grandes cantidades de dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la residencia oficial de José Luis Ábalos en El Viso, en Madrid, utilizando para ello una mochila de la marca Montblanc con el dinero guardado dentro de bolsas de plástico de Carrefour. En alguna ocasión, ha precisado, las cantidades transportadas alcanzaron los 250.000 euros en metálico.

En otro momento de la declaración, el empresario ha asegurado que Koldo le presentó a Pedro Sánchez en el mitin del PSOE en el que se impulsó a Pepu Hernández como candidato a la Alcaldía de Madrid. «Me dijo que me iba a presentar al presidente, me llevó a la zona de atrás del teatro y él me dio las gracias por el trabajo que estaba haciendo», ha señalado al respecto.

Aldama también ha manifestado que tuvo «dos reuniones con el señor José Luis Ábalos» para hablar «de México y de la agenda de México». Y es que el empresario cogió un vuelo con el ex titular de Transportes para hacer negocios en el mencionado país un día después de asistir a un mitin de Pedro Sánchez. En este mismo contexto, ha manifestado que «la gente de México se trajo unas señoritas que se quedaron con Ábalos». «Fue la primera y la única vez que yo pagué a las señoritas de Ábalos», ha dicho.

Respecto a la relación del ex dirigente socialista con Jésica, ha dicho que «se veía con otras señoritas». «Yo le dije a Koldo que no entendía que le estuviéramos pagando el piso a esta señorita, cuando el ministro se veía con otras; y Koldo me dijo que eso no podía pasar, que le tenía enganchado por los huevos. Luego me enteré de que ella tenía un vídeo que le cogió al señor Ábalos de Carolina con uno de sus hijos en su casa del Viso», ha apuntado.

Éstas han sido algunas de las declaraciones que Víctor de Aldama ha realizado en el Tribunal Supremo y que han provocado las caras de sorpresa entre los otros dos acusados, que tendrán que declarar después de él.