Cuándo es la Selectividad 2026 en Baleares: horarios, fechas y dónde son los exámenes de la PAU

El mes de junio suele aparecer todos los años, al menos el comienzo, marcado en el calendario para miles de alumnos de Bachillerato ya que es cuando se celebra la Selectividad o la PAU, y en el caso de Baleares, la Universidad de las Islas Baleares (UIB) ya ha publicado las fechas oficiales de la Selectividad 2026 y con ellas también se han dado a conocer los plazos que acompañan todo el proceso, desde la matrícula hasta la publicación de las notas.

Más allá de los exámenes, el calendario incluye varios trámites que conviene tener controlados, ya que cuando se acerquen la fechas de la convocatoria ordinaria de la Selectividad 2026 en Baleares, convendrá revisar credenciales, confirmar que los datos estén correctamente registrados o consultar la sede donde se realizará la prueba. Todo ello son gestiones que forman parte del proceso y que suelen concentrarse en pocas semanas así que con toda la planificación ya publicada, los estudiantes pueden empezar a organizar las próximas semanas y días con algo más de claridad. Ya se conocen las jornadas de la convocatoria ordinaria, el horario previsto para cada materia y también las fechas reservadas para la convocatoria extraordinaria de julio, pensada para quienes necesiten presentarse más adelante.

Horarios Selectividad en Baleares: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU 2026

La PAU ordinaria en Baleares ya tiene calendario confirmado con los estudiantes examinándose los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. tal y como ocurrirá en la mayoría de comunidades autónomas, y cómo es de esperar, se trata de tres jornadas intensas, repartidas entre mañana y tarde, con distintas franjas horarias según la materia y con descansos entre pruebas para facilitar la organización de los alumnos.

El martes 2 de junio la entrada a las aulas está prevista a las 8:30 horas, mientras que en las jornadas siguientes, el miércoles y el jueves, los alumnos deberán presentarse a las 8:50. A partir de las 9:00 arrancarán los primeros exámenes del día y la actividad de la mañana se prolongará hasta las 13:00 horas aproximadamente. Tras una pausa al mediodía, los estudiantes volverán a los centros por la tarde. El acceso a las aulas comenzará a las 15:05 horas y las pruebas empezarán diez minutos después. Las últimas materias del día se alargarán hasta las 19:00 horas, cierre previsto de cada jornada de examen.

Antes de sentarse delante del primer examen todavía quedarán algunos pasos por completar. La consulta de la sede asignada podrá hacerse desde el 27 de mayo mediante UIBdigital. Además, entre el 28 de abril y el 7 de mayo los estudiantes deberán comprobar sus credenciales y verificar que la matrícula aparezca correctamente registrada. El pago correspondiente, por su parte, tendrá que realizarse entre el 26 de mayo y el 1 de junio.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Baleares: horario de los exámenes por asignatura

En cuanto al calendario con las horas a las que se realizarán los exámenes, queda organizado del siguiente modo:

Martes 2 de junio

9:00 horas : Lengua Castellana y Literatura II

: Lengua Castellana y Literatura II 11:30 horas: Historia de España

Historia de España 15:15 horas :

: Fundamentos Artísticos

Historia de la Música y de la Danza

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

17:30 horas:

Biología

Latín II

Técnicas de Expresión Graficoplásticas

Miércoles 3 de junio

9:00 horas:

Diseño

Geografía

Química

11:30 horas: Lengua Catalana y Literatura II

Lengua Catalana y Literatura II 15:15 horas : Historia de la Filosofía

: Historia de la Filosofía 17:30 horas :

: Coro y Técnica Vocal II

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

Física

Literatura Dramática

Jueves 4 de junio

9:00 horas:

Análisis Musical II

Ciencias Generales

Griego II

Matemáticas II

11:30 horas : Inglés

: Inglés 15:15 horas :

: Artes Escénicas II

Dibujo Técnico II

Movimientos Culturales y Artísticos

Alemán

Francés

Italiano

Portugués

17:30 horas:

Dibujo Artístico II

Geología y Ciencias Ambientales

Historia del Arte

Tecnología e Ingeniería II

La UIB también ha avisado que, si alguna persona tiene coincidencias horarias entre materias, recibirá instrucciones específicas para reorganizar las pruebas correspondientes.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Baleares

Ahora ya se saben las fechas de la convocatoria ordinaria de la Selectividad en Baleares, pero sabemos que no todo quedará resuelto en junio, ya que cada año hay alumnos que, por distintos motivos, no llegan a presentarse a esa primera convocatoria o prefieren esperar unos días más para intentar mejorar resultados. Para ellos, la PAU de Baleares mantiene una segunda convocatoria durante el verano con fechas ya cerradas.

El proceso arranca incluso antes de los exámenes. Entre el 11 y el 15 de junio de 2026 estará abierto el plazo de matrícula, mientras que quienes todavía necesiten acceso al sistema podrán solicitar sus credenciales del 17 al 19 de junio. Más adelante, el 25 de junio, cada estudiante podrá entrar en UIBdigital para consultar el centro asignado donde tendrá que examinarse. Ese mismo día también comenzará el plazo para completar el pago, que permanecerá abierto hasta el 29 de junio.

En cuanto a las pruebas, los exámenes de esta convocatoria se celebrarán el 30 de junio y continuarán los días 1 y 2 de julio. Apenas unos días después llegará uno de los momentos más esperados, con las notas provisionales que se publicarán el 7 de julio desde las 15:00 horas.

A partir de ahí comenzará el calendario habitual de revisiones. Del 8 al 10 de julio podrán solicitarse correcciones y reclamaciones, mientras que las siguientes semanas servirán para cerrar el proceso definitivo. Como ocurre en toda la PAU, UIBdigital concentrará prácticamente todas las gestiones y consultas durante esas semanas intensas en las que muchos estudiantes se juegan su acceso a la carrera que quieren estudiar.