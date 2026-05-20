Vox ya tiene solución para los clubs de mayores de Palma que perderán su sede por la carestía del alquiler

Vox ya tiene solución para los clubs de ancianos y entidades de personas mayores de Palma que perderán su sede por la carestía del alquiler y cuya situación es insostenible.

Los costes de alquiler, electricidad, agua, internet y mantenimiento resultan inasumibles para unas asociaciones cuyos miembros viven mayoritariamente de pensiones, además de que en muchos casos su afiliación se ha visto seriamente mermada por el efecto incluso psicológico de la pandemia de Covid, enfermedades degenerativas y fallecimiento de sus miembros.

Muchas de estas entidades están hoy en riesgo real de perder sus sedes y, con ello, de ver comprometida su continuidad.

Garantizar espacios propios y estables a las asociaciones de mayores es también una medida directa contra el edadismo, una forma de discriminación por razón de edad que invisibiliza a las personas mayores y limita su participación en la vida comunitaria.

Vox, por ello, ha puesto en el punto de mira a los no pocos locales públicos de Palma vacíos y en desuso. Son locales de titularidad municipal infrautilizados o directamente sin uso, como los que existen, por ejemplo, en el polideportivo German Escalas y en el antiguo mercado de Camp Redó, muchos de ellos perfectamente aptos para ser destinados a fines sociales.

Por ello, la formación liderada en Palma por el concejal y portavoz, Fulgencio Coll, exigirá en el pleno al alcalde en minoría del PP, Jaime Martínez, la puesta en marcha de un programa municipal de cesión de estos locales, priorizando a las asociaciones de mayores en riesgo de perder su sede por imposibilidad de asumir alquileres privados, entidades vecinales con actividad continuada y acreditada y otras que actualmente sólo disponen de espacios en casales con uso limitado por horarios.

Eso sí, el alcalde tendría que garantizar que las cesiones incluyan condiciones dignas de uso, asegurando un acceso estable y no condicionado a horarios de terceros, los suministros básicos (electricidad, agua, internet) en condiciones asumibles o bonificadas, así como el mantenimiento ordinario por parte del Ayuntamiento.

En la actualidad, una parte significativa de estas asociaciones de mayores y de vecinos se ve obligada a utilizar espacios en los casales de barrio, pero no con la libertad ni la continuidad necesarias, lamenta el portavoz municipal y líder de Vox en Palma, el concejal Fulgencio Coll.

No se trata de que los casales estén saturados, sino de que las asociaciones sólo pueden acceder a ellos unos días concretos y por unas horas determinadas, sin posibilidad de dejar documentación, materiales o recursos propios.

Esta falta de autonomía y de estabilidad organizativa impide desarrollar actividades continuadas, consolidar grupos estables o planificar proyectos a medio y largo plazo. Como consecuencia, muchas entidades desisten de utilizar los casales, lo que provoca que, paradójicamente, permanezcan infrautilizados pese a su potencial social.

Esta situación afecta especialmente a las asociaciones de mayores, cuyos usuarios —personas jubiladas— requieren entornos accesibles, tranquilos y adaptados a sus necesidades. Dotarlas de locales exclusivos no solo permite mantener sus actividades, sino que refuerza su autonomía, su presencia pública y su capacidad de decisión, elementos esenciales para un envejecimiento activo y para reconocer el valor social que aportan a Palma.