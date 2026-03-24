El número de viviendas en alquiler en Palma ha caído un 75% desde la pandemia y el precio se disparó un 63%

La oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado un 75% en Palma desde el cuarto trimestre de 2020, mientras que los precios se han disparado un 63% durante este periodo. En este escenario de reducción de la oferta, la competencia por acceder a los inmuebles que salen al mercado se ha multiplicado por diez.

La mayor reducción de oferta se ha producido en la ciudad de Barcelona, con un 90%. En cuanto a los precios, los mayores incrementos se han producido en Valencia, con un 82%, según datos del portal inmobiliario Idealista.

Se da la circunstancia en el caso de Baleares de que la evolución de la compraventa de viviendas en enero ha empeorado y descendió un 9,5% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.197 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 8,4% intermensual. De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Baleares, 1.182 se realizaron sobre viviendas libres y 15 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 266 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 931 estuvieron relacionadas con edificios usados. En enero se realizaron un total de 1.929 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.197 compraventas, 239 fueron herencias, 160 donaciones y cuatro permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Baleares 3.839 fincas urbanas a través de 2.340 compraventas, 515 herencias, 304 donaciones, 7 permutas y 673 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 821 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 211 herencias, 304 compraventas, 105 donaciones, ocho permutas y 193 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual, con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente.

Estabilidad hipotecaria

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares ha subido un 0,4% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 931 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 266,75 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 4,11% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 1,5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.250 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 423,12 millones de euros. De ellas, 45 fueron sobre fincas rústicas y 1.205 sobre urbanas.

De las 1.205 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Baleares, 931 fueron sobre viviendas; 16 en solares y 258 en otro tipo. El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 21 y en 24 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 286 hipotecas con cambios en sus condiciones, 241 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.327 préstamos sobre fincas en Baleares.