Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado a la nueva imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por contrabando y delito fiscal por sus joyas de 1,3 millones de euros. Las dos nuevas imputaciones del ex líder socialista se han sumado a la lista de cuatro delitos por los que ya se le investigaba, lo que ha hecho que supere el récord de cinco imputaciones en el entorno de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que hasta ahora ostentaba Begoña Gómez, con cinco imputaciones. «Zapatero es como Usain Bolt, el recordman de los 100 metros lisos, pero en versión corrupta. Zapatero es un hexaimputado, le atribuyen seis delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, delito fiscal y contrabando», ha dicho el director de OKDIARIO.