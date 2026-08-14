Los fontaneros expertos coinciden: si te ha sobrado aceite usado, jamás lo tires por el fregadero, en su lugar utiliza 10 gramos de polvo solidificador

Aunque muchos en casa hagan esto, los expertos en cuidado del hogar lo desaconsejan por completo: tirar el aceite usado por la pileta. Aunque puede ser inofensivo a simple vista, puede generar serios problemas en las cañerías, las plantas de tratamiento y los cursos de agua. Frente a ello, se está comenzando a popularizar una alternativa más sencilla para evitar que las cañerías sufran obstrucciones.

Se trata de unos polvos solidificadores, que son capaces de transformar el líquido en una masa sólida en apenas unos minutos. Este elemento se hizo viral en redes sociales al simplificar la limpieza de sartenes y ollas y evitar que el aceite acabase en el desagüe. El motivo principal es el impacto medioambiental: se estima que un solo litro del ingrediente de cocina puede contaminar hasta mil litros de agua si se elimina de manera incorrecta.

En cambio, estos polvos tienen un procedimiento muy sencillo. Una vez apagado el fuego tras hacer la comida, hay que esperar a que la temperatura del aceite descienda a los 80 grados aproximadamente. Es entonces cuando se agrega la cantidad indicada de polvo y se mezcla hasta que se disuelva por completo. Es entonces cuando habrá que esperar 30 minutos para que el contenido cambie de estado.

El aceite tendrá una consistencia sólida o gelatinosa, lo que facilitará su retiro con una espátula o una lengua de cocina. Para que el procedimiento funcione, se suele recomendar como referencia aproximadamente 10 gramos para 300 mililitros de aceite, unos 20 gramos para 600 mililitros y alrededor de 35 gramos cuando se trata de un litro.

Solución práctica

A pesar de que muchos prefieren tirarlo directamente a la basura, la mejor opción sigue siendo depositarlo en centros de acopio o puntos limpios destinados a este tipo de productos. El hecho de solidificarlo provoca que se optimice su manipulación y se reduzca el riesgo de accidentes.

Es por ello que el uso de este tipo de polvos se tiene que entender como una herramienta para transportar el aceite empleado de forma rápida, cómoda y segura y no como un reemplazo del reciclaje. Si no se tiene en cuenta este consejo, el truco más recomendado es dejar enfriar completamente el aceite, colocarlo en una botella y almacenarlo hasta poder llevarlo a un punto de recolección habilitado.