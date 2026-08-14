El Atlético cierra la pretemporada ganando al Olympique de Marsella

El Atlético de Madrid ha tenido la última prueba de la pretemporada y la ha superado con éxito. Los rojiblancos han ganado por 1-2 en el Velodrome al Olympique de Marsella, en un partido para el que Simeone se dejó en casa a Julián Álvarez, Baena, Llorente y Musso. Sin ellos, los madrileños fueron capaces de imponerse para cerrar con un triunfo el último compromiso antes del arranque de la Liga. Eso sí, tuvieron que remontar.

En Francia bajaba el telón el Atlético de su pretemporada 2026-2027. Los rojiblancos jugaban el último choque antes de debutar ante el Málaga en Liga, el próximo miércoles 19 de agosto. No venían con las mejores sensaciones, después de dos derrotas ante los dos equipos de Mánchester, el United y el City. Aunque, eso sí, ambos encuentros fueron sin buena parte de su equipo habitual, puesto que no había internacionales españoles ni argentinos. En su haber, hasta la fecha, sólo una victoria por 4-1 ante el Getafe a finales de julio.

De cara a este último amistoso, Simeone se llevaba al grueso de su plantilla, aunque se dejaba en Madrid a Julián Álvarez, Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso. Sí que estaban, por contra, Marc Pubill, Grimaldo y Giuliano Simeone. También, como es lógico, los Lookman, Oblak, Koke o Kang-In Lee, el nuevo fichaje rojiblanco.

Venían de perder sus dos últimos partidos y no comenzaría bien el celebrado en Marsella. El OM se adelantaba en el marcador a los 22 minutos por medio de Paixao, ante un Atlético que había dispuesto un equipo de lo más reconocible sobre el césped de inicio. Contaba con Onlak en portería, una línea de cuatro formada por Grimaldo, Hancko, Le Normand y Domínguez; Cardoso, Koke, Barrios y Koke en el centro del campo; y Giuliano, Lee y Lookman arriba.

Simeone se había tomado este partido como un test. Nada más. Muchos jugadores disputaban sus primeros minutos y, para no cargarles desde el inicio, no llegaron ni al descanso. Giuliano, Grimaldo y Kang-In salieron del campo en el 36′. Ingresaban Mendoza y Carlos Martín, que serían los goleadores del encuentro.

El ex del Elche, Rodrigo Mendoza, por el que pagaron en invierno 16 millones de euros, cuajó un partidazo y fue el encargado de devolver el empate al luminoso. Parsimonia total del Marsella para sacar el balón. Presionaron él y Lookman a los centrales, el nigeriano robó el balón y se lo cedió al centrocampista, que estaba solo en el área y no perdonó. Dos minutos llevaba sobre el césped.

Ya en la segunda parte, en el minuto 78′, llegó el gol de Carlos Martín. Con un equipo plagado de canteranos, los de Simeone cuajaron una gran jugada desde su propio área. Entre Pubill y Castillo comenzaron una transición que acabó con Arnau recorriendo el carril diestro para meterle el pase de la muerte al segundo palo al delantero. Cedido media temporada pasada en el Rayo, Martín aprovechó llegando desde atrás y no perdonó para regalarle al Atlético la segunda victoria de esta pretemporada.

Sin parte de los grandes nombres, los rojiblancos cuajaron un buen partido en el que terminan firmando un triunfo que les permite llegar con plenas garantías al arranque del curso. El miércoles jugarán contra el Málaga, en el partido de la primera jornada, aplazado únicamente unos días. En el Metropolitano arrancará el enésimo intento de asalto al título de la era Simeone. Veremos si en unos meses llega su tercer alirón.