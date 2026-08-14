Simeone planifica el inicio de temporada del Atlético con Julián Álvarez

Restan poco más de 24 horas para que el balón vuelva a rodar en la Liga. Algo más queda para que el fútbol llene el Metropolitano, pues el Atlético comienza con demora -19 de agosto- debido a su caudal participativo en el Mundial con nueve futbolistas que disputaron la final. Será entonces cuando Julián Álvarez enfrente el juicio de la afición colchonera, con quien se reencontrará tras manifestar en pleno Mundial su deseo de abandonar el club.

De aquella situación lenguaraz ha pasado casi un mes y aquí, excepto el ruido que ha aumentado, nada ha cambiado. Julián Álvarez ha continuado con lo establecido y ha realizado la pretemporada que le tocaba. Primero con una rutina de ejercicios para los internacionales que disputaron el Mundial, y después acudiendo en día y hora a pasar las pruebas médicas y unirse a los entrenamientos. Como cualquier trabajador.

Antes de su primera sesión junto a sus compañeros, dialogó con Simeone sobre su situación. Le dijo al técnico en privado lo que había gritado al mundo en pleno Mundial. «Una transferencia es lo mejor, quiero cumplir mi sueño», dijo después de que Argentina ganara a Austria. El Cholo respondió aceptando la posición del club y cuenta con el argentino para la temporada. Ratificó lo expresado en público.

«La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marín, CEO de la entidad) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián, desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón», dijo Simeone durante la pretemporada del Atlético. La respuesta que ofreció a Julián en privado siguió esa línea.

La conversación entre ambos, lejos de tensiones y tiranteces, se mantuvo en un tono cordial. Simeone le transmitió que, en el apartado deportivo, que es su terreno, le ayudará a crecer individual y así mejorar también el colectivo. Julián sigue con su intención de abandonar el club, pero el Atlético ni ha cambiado ni cambiará su postura. Mantiene la puerta cerrada y cuenta con él para que lidere el proyecto rojiblanco la próxima temporada.