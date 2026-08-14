La UEFA estudia hacer una moción de censura a Infantino

Gianni Infantino está más acorralado que nunca. La presión sobre su figura no para de crecer tras ser el protagonista de varias polémicas tras el Mundial, como su plan de privatización o el Caso Balogun. La UEFA ha mostrado una gran oposición desde el primer momento, pero en esta ocasión han decidido dar un paso más allá y están planeando una moción de censura si no dimite.

Las conversaciones sobre este ultimátum se intensificaron durante la final de la Supercopa de la Europa entre el PSG y el Aston Villa. El presidente de la FIFA ha engordado considerablemente su lista de enemigos, pero también cuenta con varios apoyos sólidos. Sorprendió la presencia de Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

El puesto del suizo-italiano está pendiente de un hilo. De acuerdo a la información que expone TalkSport, varias fuentes de la UEFA confirman que se presentará una moción de censura si no abandona su cargo en los próximos meses. Además, predicen que será destituido en las urnas.

La AFC y la Concacaf firmaron un comunicado junto a la UEFA para mostrar su rechazo público ante Gianni Infantino. En la carta abierta ya señalaron que deberían trabajar juntos para que se retire: «Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, y distancia donde debería haber apertura. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni en solitario, sino unidos y por deber hacia el deporte al que servimos».

El presidente de la FIFA jugará sus cartas

El suizo-italiano tiene en contra a tres de las grandes confederaciones del fútbol mundial. Además, algunas federaciones que habían mostrado su apoyo inicialmente han reculado públicamente, el ejemplo más reciente es el de Nueva Zelanda. No obstante, aún cuenta con respaldos sólidos como el de Argentina o el de Marruecos.