Nueva Zelanda también retira su apoyo a Infantino

Nueva Zelanda también retira su apoyo a Gianni Infantino. La Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) se une a AFA, UEFA y Concacaf y ha confirmado en un comunicado que retira su apoyo a su candidatura a la presidencia de la FIFA en el Congreso de la FIFA 2027. Esto hace que aumente la presión sobre el principal dirigente del fútbol mundial, que ha fallado en su último intento de privatizar el Mundial. Conmebol (Sudamérica) y la CAF (África) son las últimas confederaciones que de momento están del lado del presidente.

Gianni Infantino puede que esté viviendo sus últimos días como presidente de la FIFA. La Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) ha sido la última organización en confirmar que retira el apoyo hacia el presidente días después de que Salman bin Ibrahim al Khalifa (AFC), Victor Montagliani (Concacaf) y Aleksander Ceferin (UEFA) firmaran una carta contra las últimas acciones realizadas por el máximo mandatario del fútbol mundial.

Estas tres confederaciones criticaron en la misiva la última maniobra del presidente de la FIFA por su propuesta de venta de una participación en los derechos comerciales del Mundial, que fue un «error de juicio» y que se llevó a cabo «mediante el engaño». «El liderazgo en el fútbol no es una posesión, no va de aferrarse (o pedirlo) al poder. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que da su confianza. Y cuando esa confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confía la autoridad, se abandona ese deber», afirmaron en el comunicado.

El comunicado de Nueva Zelanda

Ahora es Nueva Zelanda la que ha confirmado a través de un comunicado que retira el apoyo a Gianni Infantino de cara a su candidatura a la presidencia de la FIFA en el Congreso de la FIFA 2027. El comunicado emitido por la NZF es el siguiente:

La Federación Neozelandesa de Fútbol retira su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA y solicita una revisión independiente.

La Federación Neozelandesa de Fútbol (NZF) anunció hoy que ha retirado formalmente su apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA en el Congreso de la FIFA 2027.

Además, la NZF solicita una revisión independiente de las medidas adoptadas para desarrollar el programa FIFA Forward Enterprise.

Tras una cuidadosa consideración, la NZF considera que las decisiones y acciones de la FIFA han contribuido a una pérdida de confianza y a una mayor división en el fútbol internacional, y que se requiere una revisión independiente para restablecer la confianza.

La NZF cree que este momento representa una oportunidad para que todas las federaciones miembro de la FIFA aboguen por una gobernanza, una rendición de cuentas y una transparencia más sólidas, fundamentales para mantener la confianza en la administración del fútbol mundial.