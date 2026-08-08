La UEFA pagó a la supuesta amante de Infantino cuando era su secretario general

La UEFA pagó a una supuesta amante de Gianni Infantino cuando era secretario general del máximo organismo del fútbol europeo. La mujer, según una exclusiva adelantada por el medio inglés The Telegraph, llegó a recibir «una suma de seis cifras» tras la relación que mantuvo con el actual presidente de la FIFA. La UEFA ha confirmado esos pagos, aunque los limita a un «cese» de la actividad que estaba haciendo en el organismo europeo.

Según la información, Infantino colocó a su supuesta amante en la UEFA cuando él era secretario general, en la práctica número dos. Cabe recordar que el actual máximo dirigente de la FIFA fue secretario general de la UEFA entre 2009 y 2016, siendo la mano derecha de Michel Platini, entonces presidente.

En primer lugar, esta mujer tuvo un cargo administrativo en la UEFA, pero con el paso del tiempo, fue ascendida a un puesto directivo más alto. Una vez que se fue, la UEFA pagó a esta mujer «una suma de seis cifras», algo que reconoció el organismo en un comunicado. Eso sí, el organismo del fútbol europeo dice que ese pago fue para cubrir los gastos de un máster en administración de empresas y que, en ese momento, estaba «en consonancia» con la normativa vigente, que se endureció precisamente a partir de que se fuera Infantino de la UEFA.

«Estamos al corriente de las acusaciones y podemos confirmar que se abonó una indemnización por cese a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un máster en Administración de Empresas en una escuela de negocios local. El pago se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento para el personal que abandonaba la organización. Dicha normativa se ha endurecido desde 2016 y el reglamento de personal actual -que se aplica a todos los empleados de la UEFA, independientemente de su nivel- refleja el propio de una organización moderna y de gran relevancia», explican desde la UEFA.

Otro escándalo más para Infantino

Este es otro escándalo más al que sumar a los últimos que rodean a Gianni Infantino, discutido presidente de la FIFA, que está casado y tiene cuatro hijos. Desde que promoviera la idea (después retirada) de querer privatizar el Mundial, se ha desatado una oleada de críticas en todo el mundo contra Infantino, que se presentará a la reelección como presidente de la FIFA en unas elecciones que se celebrarán en Rabat el próximo mes de marzo de 2027.

Según la exclusiva de The Telegraph, Infantino se aseguró de que, una vez que él se fue de la UEFA, «la mujer se marchara con una indemnización de al menos seis cifras». Infantino, según esta información, habría desviado dinero de la UEFA destinado al fútbol base para dar la indemnización a su supuesta amante.