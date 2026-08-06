La UEFA presiona al máximo a Infantino y mantiene su boicot a la FIFA

La UEFA mantiene el boicot a las competiciones de la FIFA. Pese a que Gianni Infantino retiró su plan de privatizar el Mundial, el máximo organismo del fútbol europeo no cambia de parecer en la decisión que tomó hace una semana, cuando anunció que sus selecciones no participarán en competiciones FIFA.

En un nuevo comunicado, la UEFA explica que el boicot sigue vigente y que las selecciones europeas no participarán en las competiciones que organice la FIFA, incluido el Mundial. Es, en la práctica, una forma de presión contra Infantino, cuyo puesto se tambalea tras ese plan por privatizar el torneo, aunque no se haya llevado finalmente a cabo.

La UEFA de Ceferín no quiere a Infantino en la FIFA y va con todo contra él. Dicen que dejaron «muy claras las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA». Entre ellas estaba, además de la retirada de esa privatización del Mundial, que haya «garantías de que tales intentos de desfigurar el fútbol de esta manera no volverán a ocurrir». Y la UEFA dice que no tiene esa seguridad.

Reconociendo que «han perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino», UEFA dice que las explicaciones de FIFA de este miércoles «no cambian nada» y que mantienen su rechazo a participar en las competiciones que organicen. Al Mundial de selecciones, cuya próxima edición es la de España, Portugal y Marruecos, se une también el Mundial de Clubes del año 2029.

«La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones, incluido el Mundial, a manos privadas», dijo el organismo que preside Ceferin en un comunicado hace unos días. Ahora, en un ejercicio de más presión contra Infantino, van un paso más: seguirán sin participar en competiciones FIFA.