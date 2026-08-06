Uruguay hace oficial a Forlán como su nuevo seleccionador

Uruguay ya tiene nuevo seleccionador. Tras el fracaso en el Mundial con la destitución de Bielsa, el cuadro sudamericano ha hecho oficial el nombramiento de Diego Forlán al frente del conjunto nacional de forma interina, a la vez que dirigirá a la sub-20. Un movimiento para levantar al equipo celeste y empezar un proyecto de reconstrucción total.

«Diego Forlán vuelve a casa», anunció este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales, culminando de esa forma una serie de publicaciones en las que ya había adelantado que el exjugador volvería a formar parte de la Celeste.

Nacido en Montevideo en mayo de 1979, Forlán es dueño de una extensa carrera que incluyó clubes como los españoles Villarreal y Atlético de Madrid, el Manchester United inglés, el Independiente argentino o el Inter de Milán italiano. El palmarés del uruguayo en sus diferentes equipos incluye la Premier League y la FA Cup de Inglaterra, la Copa Intertoto, la Liga Europa y la Supercopa, entre otros títulos.

También tuvo un destacado paso por la selección de Uruguay, con la que disputó los Mundiales de Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010, en el que obtuvo el Balón de Oro, y de Brasil 2014. Además, jugó tres ediciones de la Copa América y ganó la de Argentina 2011, en la que convirtió dos tantos en la final ante Paraguay. Entre otros galardones obtenidos, Forlán conquistó el Trofeo Pichichi de la liga española en la temporada 2008-2009, la Bota de Oro de la UEFA y el Trofeo EFE en 2005. Como entrenador, ‘Cachavacha’ dirigió a Peñarol en once encuentros en 2020 y a Atenas de la Segunda División en doce partidos en 2021.

Ahora se pondrá al frente de la sub-20, que en el año 2023 conquistó la Copa del Mundo en Argentina tras vencer a Italia en la final y, dos años después, no participó del certamen jugado en Chile. En busca de llegar al Mundial de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, el exdelantero guiará a la Celeste en el Sudamericano que se jugará entre enero y febrero. Antes de eso, dirigirá a la absoluta en los primeros encuentros que disputará tras haber quedado eliminada de una Copa del Mundo que la tuvo como una de las mayores decepciones al no superar la primera fase. Su primer duelo será el 24 de septiembre ante Japón.