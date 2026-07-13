Diego Forlán, nuevo seleccionador de Uruguay tras el desastre de Bielsa en el Mundial

Diego Forlán será el nuevo seleccionador de Uruguay de forma interina hasta marzo de 2027. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, que aseguró que el ex delantero de Atlético y Villarreal se hará cargo del equipo tras el fracaso de Marcelo Bielsa en el Mundial, donde no pasó de la fase de grupos.

La idea de la AUF es que Forlán se haga cargo tanto de la selección absoluta como de la sub-20, que en enero de 2027 disputará el Sudamericano de la categoría. La leyenda de Uruguay se hará cargo de los equipos hasta el mes de marzo. Ahí será cuando la AUF decidirá si renueva o no a la leyenda del fútbol uruguayo.

De los resultados en los próximos partidos dependerá su continuidad en el cargo. Si lo hace bien, seguirá, y si no, Uruguay volverá a cambiar al seleccionador. Tras marzo, la AUF decidirá si busca otro o sigue con Forlán, ya que a finales de este año hay elecciones en la AUF y no se quiere hacer un plan a más largo plazo. «El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado», señaló Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El hecho de que haya elecciones a la presidencia de la AUF entre marzo y abril de 2027 hace que se retrase la designación oficial del nuevo seleccionador y Forlán llegue como interino. Después de marzo, si los resultados son buenos, seguirá. Pero dependerá también de lo que pase en las elecciones, si continúa la actual directiva o la que entre nueva prefiere contar con otro entrenador para dirigir al combinado charrúa.

Forlán ya tiene experiencia en los banquillos. El legendario delantero de Atlético y Villarreal ha pasado por el banquillo de uno de los grandes del país, como es Peñarol, al que dirigió durante 11 partidos en 2020, y después estuvo 12 encuentros en Atenas de San Carlos (2021), un equipo de la segunda división de Uruguay.

Ahora comienza su mayor reto como entrenador al frente de la selección absoluta, de la que es uno de sus máximos goleadores de la historia. Un reto mayúsculo, ya que los charrúas vienen del ridículo en el Mundial con Bielsa al frente. El fracaso le ha costado el puesto al técnico argentino. Con Forlán comienza una nueva era, en la que Uruguay busca recuperar su esencia y volver a codearse con la élite mundial.