Bielsa se vuelve loco en la entrevista a pie de campo tras perder contra España: «¡¡¡Dale de una vez!!!»

La eliminación de Uruguay a manos de España en el Mundial dejó muy tocado a Marcelo Bielsa. El técnico se volvió loco en la flash interview a pie de campo postpartido y su reacción se ha hecho viral. Tenía prisa por irse al vestuario y se enfadó mucho porque la entrevista se estaba retrasando, lo que le llevó a pegar un grito a los profesionales que estaban esperando que les dieran la orden para preguntar al seleccionador charrúa.

«¡¡¡Dale de una vez!!!», gritó Bielsa a los periodistas que estaban esperando para conocer sus impresiones sobre la derrota que dejaba a Uruguay fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El técnico argentino se mostró bastante malhumorado y cortante durante la entrevista a pie de campo.

«DALE DE UNA VEZ» 🔥🔥🔥🔥🔥 El tremendo cabreo de Bielsa y en la entrevista postpartido#DAZNMundial pic.twitter.com/Xhe8hRjiTZ — DAZN España (@DAZN_ES) June 27, 2026

Su situación en Uruguay es bastante delicada. Todo apunta a que no seguirá al frente de la selección charrúa después de este batacazo. Además, había perdido el vestuario. Algunos jugadores se enfrentaron a él horas antes del partido para quejarse de su forma de entrenar y de la manera de plantear el encuentro ante España.