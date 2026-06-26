Máxima tensión en Uruguay horas antes de enfrentarse a España en el Mundial

La tensión es máxima en Uruguay. Los charrúas se la juegan ante España en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Con dos puntos en dos partidos, necesitan ganar a la campeona de Europa para meterse en dieciseisavos. Si pierden, quedarán eliminados y no pasarán ni como uno de los mejores terceros. Todo esto ha provocado un enfrentamiento entre varios jugadores con el seleccionador, Marcelo Bielsa.

Los empates frente a Arabia Saudí y Cabo Verde han dejado a la selección sudamericana sin margen de error. Bielsa está en la cuerda floja después de estos últimos resultados y habría perdido el apoyo de algunos pesos pesados de la selección uruguaya. Este partido contra España es un todo o nada para ellos. No tienen margen de error. Por eso, varios jugadores han mostrado al seleccionador su rechazo sobre la manera de jugar.

Los jugadores Fede Valverde, Manu Ugarte, Rodrigo Betancur y Sergio Rochet pidieron hablar con Bielsa en privado en la antesala del duelo contra España. Según cuenta el medio uruguayo El Espectador, se quejaron de la manera de entrenar y el planteamiento que ha decidido llevar a cabo contra España. Además, se quejaron de la intensidad que imprime en los entrenamientos y las lesiones que ha provocado en algunos compañeros.

El vestuario también cree que deberían jugar con un bloque bajo y salir a la contra ante los de Luis de la Fuente. Algo a lo que Bielsa no está dispuesto. Tras escuchar las quejas, el técnico convocó una reunión de urgencia con toda la plantilla. El discurso del argentino duró cerca de 48 minutos y en él sacó a la luz todos los trapos sucios, echándoles en cara a algunos futbolistas que quisieran su despido tras no convocar a Luis Suárez y a Nahitan Nández.

Durante su charla, el Loco Bielsa también mostró su reticencia a jugar de la forma que proponen los jugadores para el partido decisivo ante España. Según el citado medio, el seleccionador charrúa pretende jugarle a la Roja como si fuesen un espejo y señalan que los jugadores tocados que fueron al Mundial son los que más le apoyan. La tensión llegó a tal nivel que algunos jugadores abandonaron la sala. Pero José María Giménez, uno de los capitanes de Uruguay, intentó frenarles.