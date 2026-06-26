España – Uruguay: hay que ganar y ser primeros

Hay que ganar y ser primeros. Que sí, que el empate podría valer si Cabo Verde no da la sorpresa frente a Arabia Saudí, pero España no está para hacer cuentas. El combinado de Luis de la Fuente quiere cerrar la fase de grupos con autoridad, derrotar a Uruguay (02:00 hora peninsular española) y plantarse en los dieciseisavos de final como líder. Es lo que corresponde a una selección que llegó al Mundial con la etiqueta de favorita y que, tras el tropiezo del debut frente a Cabo Verde, recuperó todas las buenas sensaciones con la contundente goleada ante Arabia Saudí.

Porque la victoria cambió muchas cosas. No sólo permitió encarrilar la clasificación, también devolvió la tranquilidad a un vestuario que había vivido unos días complicados. El empate contra Cabo Verde dejó dudas, críticas y hasta cierta angustia dentro de la concentración de Chattanooga. España no se reconoció sobre el césped y el golpe fue importante. Sin embargo, la exhibición frente a Arabia transformó por completo el ambiente. Volvieron las sonrisas, regresó la confianza y el grupo volvió a sentirse el equipo dominante que llevaba más de dos años acostumbrando a ganar. Ahora el objetivo es confirmar esa reacción frente a una Uruguay obligada a jugar con la presión de necesitar un buen resultado para seguir con vida.

Los de Luis de la Fuente saben que terminar primeros tiene premio. Además del impulso anímico, evitarían un cruce mucho más exigente en los dieciseisavos y mantendrían la hoja de ruta prevista desde el inicio del torneo. España quiere llegar al momento decisivo creciendo y con todos sus futbolistas importantes enchufados, especialmente Lamine Yamal y un Nico Williams que sigue sumando minutos para llegar a las eliminatorias en plenitud.

La alineación: continuidad tras la goleada

Luis de la Fuente apostará prácticamente por el mismo once que tan buen resultado le dio frente a Arabia Saudí. La idea del seleccionador es dar continuidad a un equipo que recuperó su identidad y firmó el mejor partido de España en este Mundial.

Así, Unai Simón estará bajo palos; Porro parte con ventaja para ocupar el lateral derecho, aunque Marcos Llorente mantiene opciones de recuperar el puesto; Cubarsí y Laporte formarán la pareja de centrales, con Cucurella en el lateral izquierdo. En el centro del campo repetirán Rodrigo, Pedri y Dani Olmo, mientras que arriba volverán a aparecer Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Todo o nada para los charrúas

Enfrente estará una Uruguay que llega al partido con la soga al cuello después de empatar sus dos primeros encuentros. El conjunto de Marcelo Bielsa necesita sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación y lo hará con varias dudas importantes. La principal buena noticia para los uruguayos es la recuperación de José María Giménez. El central del Atlético, que se perdió los dos primeros encuentros por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al eje de la zaga, permitiendo que Mathías Olivera vuelva a ocupar el lateral izquierdo.

No podrá contar, en cambio, con Giorgian De Arrascaeta, que continúa lesionado en un gemelo. Sí apura sus opciones Ronald Araújo, que ha trabajado con balón durante los últimos días y podría entrar en la convocatoria. También existe incertidumbre con Guillermo Varela, que se ejercitó al margen del grupo en la última sesión, aunque no está descartado.

Las dudas también alcanzan a la portería. Fernando Muslera regresó inesperadamente a la titularidad después de volver a la selección, pero su error frente a Cabo Verde ha reabierto el debate y Sergio Rochet amenaza con recuperar el puesto. En definitiva, Uruguay llega con muchas incógnitas y con la obligación de ofrecer su mejor versión para frenar a una España que quiere confirmar que la goleada a Arabia no fue un espejismo, sino el punto de partida hacia las eliminatorias.

España – Uruguay: posibles onces