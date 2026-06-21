Quién es Marcelo Bielsa: edad, a qué selección entrena, de dónde es, qué títulos ha ganado, cuántos hijos tiene…

Marcelo Bielsa es uno de los técnicos más reconocidos del mundo del fútbol. Apodado El Loco por sus particulares métodos de entrenamiento y su forma de ver y vivir el deporte, el argentino ha marcado una época en los banquillos pese a no contar con un palmarés a la altura de otros entrenadores con su fama. La figura de Bielsa trasciende los títulos, dejando su huella en diferentes clubes y selecciones durante las más de tres décadas que lleva expandiendo su filosofía futbolística por el planeta fútbol. Esto es todo lo que debes saber sobre Marcelo Bielsa.

Cuántos años tiene Marcelo Bielsa

Marcelo Alberto Bielsa Caldera nació el 21 de julio de 1955 en la localidad argentina de Rosario, ciudad que también vio nacer a Leo Messi. Con 70 años de edad- que serán 71 el próximo mes- es uno de los entrenadores más veteranos del Mundial 2026. Aunque lejos de los 78 de Dick Advocaat, seleccionador de Curazao y de los 74 de Miroslav Koubek (República Checa) y Hugo Broos (Sudáfrica). Sin embargo, la brecha es aún mayor con el técnico más joven del torneo mundialista, el alemán Julian Nagelsmannn, con sólo 38 años.

A qué equipo entrena Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa dirige a la selección de Uruguay desde mayo de 2023. En la que es su tercera experiencia en un combinado nacional, el técnico argentino ha clasificado con los charrúas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Uruguay compite en el Grupo H, junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde. El combinado uruguayo se mide en la tercera y última jornada de la fase de grupos a ‘La Roja’. Un duelo en el que se puede dirimir el primer puesto del grupo si ambos ganan sus partidos ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

A qué equipos dirigió Bielsa en España

Precisamente, una de las etapas más recordadas de Marcelo Bielsa fue al frente de un histórico del fútbol español. El Loco dirigió durante dos temporadas, entre 2011 y 2013, al Athletic Club. Un equipo con el que practicó un gran fútbol y dejó huella pese a no levantar ningún título. Su mayor logro fue alcanzar la final de la UEFA Europa League en 2012, donde cayó ante el Atlético de Madrid, aunque siempre quedará para el recuerdo la eliminatoria de octavos de final en la que superó al Manchester United.

Sin embargo, el conjunto bilbaíno no es el único club español al que ha entrenado Marcelo Bielsa. El actual seleccionador de Uruguay estuvo al frente del RCD Espanyol durante seis partidos en la temporada 1998/99. Bielsa dimitió de su cargo de forma temprana para asumir el puesto de entrenador de la selección de Argentina.

Trayectoria de Marcelo Bielsa

Después de una corta carrera como futbolista que finalizó con 25 años, Marcelo Bielsa comenzó su carrera como entrenador en el fútbol de cantera. Sus éxitos en los banquillos de la cantera del equipo rosarino Newell’s Old Boys, de donde surgieron durante sus años al frente de las divisiones inferiores futbolistas como Batistuta, Pochettino o Berizzo; El Loco se puso al frente del primer equipo en 1990. Tras dirigir durante tres temporadas al club de su localidad, Bielsa dio el salto al fútbol mexicano. Allí dirigió a Atlas y a América, antes de regresar a Argentina para entrenar a Vélez. Su breve paso por el Espanyol supuso el final momentáneo a su etapa al frente de clubes y su paso al fútbol de selecciones.

Entre 1999 y 2011 dirigió a Argentina y Chile. Con la ‘Albiceleste’ conquistó el oro olímpico en Atenas 2004, en un equipo que ya contaba con la figura de Leo Messi. El lunar a su etapa en la selección argentina fue la eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2002. Con Chile, en cambio, alcanzó los octavos en 2010. En 2011, Bielsa regresó al fútbol de clubes con el Athletic Club. También entrenó en Francia -a Olympique de Marsella y Lille- antes de debutar en el fútbol inglés. Con el Leeds United logró el ansiado regreso del club a la Premier League para la temporada 2020/21. Tras dejar el Leeds en 2022, y después de un breve parón, Bielsa asumió el puesto de seleccionador uruguayo.

Quién es la esposa de Bielsa y cuántos hijos tiene

Marcelo Bielsa se casó en 1987 con Laura Bracalenti, ex jugadora de hockey y reconocida arquitecta. El matrimonio formado por ambos mantiene un perfil bajo de cara al público y tiene dos hijas: Inés y Mercedes.

Qué títulos ha ganado Bielsa como entrenador

Marcelo Bielsa cuenta con varios títulos del fútbol argentino en su palmarés como entrenador. El actual técnico de Uruguay ganó dos títulos de liga con Newell’s Old Boys en 1991 y 1992 y con Vélez en 1998. También levantó el título de la Championship (segunda división inglesa) en 2020 con el Leeds United, logro que llevó al equipo a la Premier League. Con las selecciones, su mayor logro fue el oro olímpico en Atenas 2004 con la selección argentina.