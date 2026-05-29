UPN denuncia al Athletic ante la Federación por la camiseta que incluye a Navarra en el País Vasco

UPN -Unión del Pueblo Navarro- ha anunciado este viernes una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol por la nueva camiseta del Athletic Club que incluye a Navarra anexionada al País Vasco. Cristina Ibarrola, presidenta del partido mencionado, afirma que han dado este paso por la «inacción y falta de respeto» del club vasco a la petición formal para eliminar el mapa del reverso de la camiseta.

Ibarrola destacó que este mapa supone un menoscabo de la realidad jurídico-administrativa e institucional de Navarra, apuntó que hay sentencias firmes de los tribunales superiores de justicia de Navarra y el País Vasco que concluyen que la utilización de esta imagen es «una cuestión de índole política». Recordó que el reglamento de competiciones de la RFEF prohíbe la utilización en partidos oficiales de logos y mensajes de carácter político.

El fútbol, subrayó, es un espacio de «alto impacto» mediático que tiene unas reglas específicas para evitar que en camisetas o cualquier otro equipamiento se muestren mensajes políticos. Tras resaltar que Euskal Herria es una «entidad territorial que no existe jurídicamente», Ibarrola declaró que han hecho esta denuncia «con el máximo respeto a toda la afición y a quien sienta los colores del Athletic», que «no tienen la culpa de la decisión adoptada por el club».

«No vamos a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de las normas y la enorme jurisprudencia de los tribunales», dijo la dirigente de UPN, quien aseguró que van a agotar todas las vías posibles, incluidos los tribunales de justicia. En caso de que la resolución del Comité de Competición no sea favorable, «el segundo paso será el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol y, si no, en el ámbito administrativo nos queda el Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del Consejo Superior de Deportes. Agotadas esas vías, están los tribunales de justicia.