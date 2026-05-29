Las sandalias perfectas para hacer el Camino de Santiago: son cómodas, no hacen rozaduras ni ampollas y cuestan menos de 50 euros

Cada vez hay más personas que deciden hacer el Camino de Santiago durante los meses de verano y junto a la mochila y la ropa cómoda aparece siempre la misma pregunta. ¿Qué calzado llevar para caminar durante horas con calor y sin acabar con ampollas o dolor de pies? Aunque las botas de montaña siguen siendo una opción muy utilizada, muchos peregrinos están apostando ahora por sandalias de senderismo mucho más frescas y ligeras para soportar mejor las altas temperaturas.

Entre las más comentadas está un modelo de Decathlon que cuesta menos de 50 euros y que se ha convertido en una de las opciones favoritas para aquellos que buscan comodidad durante largas caminatas. Se trata de las sandalias cerradas Quechua NH900 Fresh, pensadas para caminar durante horas manteniendo el pie más ventilado y protegido al mismo tiempo. Y es que uno de los mayores problemas durante el Camino de Santiago son las ampollas y las molestias que aparecen después de varios días seguidos caminando bajo el calor.

Por eso, elegir bien el calzado puede marcar una gran diferencia. Las sandalias de trekking han ganado popularidad porque permiten que el pie respire mejor y ayudan a evitar el exceso de sudor, algo que suele provocar rozaduras. Además, los modelos actuales poco tienen que ver con las típicas sandalias abiertas de hace años. Ahora cuentan con suelas más resistentes, mejor agarre y mayor protección para caminar tanto por tierra como por caminos de piedra o zonas irregulares.

Las sandalias perfectas de Decathlon

En el caso de las Quechua NH900 Fresh, uno de los detalles que más convence es su diseño cerrado en la parte delantera. Esto ayuda a proteger los dedos de golpes con piedras o ramas durante las rutas, algo bastante habitual en muchos tramos del Camino de Santiago. Al mismo tiempo, el modelo incorpora zonas de ventilación para que el pie se mantenga fresco incluso en las etapas más calurosas. Otro punto importante es que son bastante ligeras, algo que los peregrinos valoran muchísimo después de caminar durante horas con mochila a la espalda. Reducir peso, tanto en el equipaje como en el calzado, termina siendo clave para evitar fatiga acumulada con el paso de los días.

Otro aspecto que muchos peregrinos tienen en cuenta es evitar las rozaduras desde el primer día. Para conseguirlo, además del calzado, también influye utilizar buenos calcetines, mantener los pies secos y hacer pequeñas paradas para descansar durante las etapas más largas. Algunos incluso utilizan cremas antifricción para reducir el riesgo de ampollas, sobre todo cuando aprieta el calor. Aun así, la mayoría coincide en que unas sandalias cómodas y bien ajustadas pueden hacer mucho más llevaderos los kilómetros, especialmente en los meses de verano, cuando el calor termina castigando bastante los pies.

Además del precio, que es de 49,99 euros, otro motivo por el que este modelo de Decathlon está llamando tanto la atención es porque ofrece características muy parecidas a las de sandalias de senderismo bastante más caras. Muchos peregrinos buscan precisamente esto, un calzado cómodo, fresco y resistente sin tener que gastar demasiado para hacer el Camino de Santiago.