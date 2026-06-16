Bueno para España: Uruguay y Arabia Saudí empatan

Arabia Saudí lo rozó, pero no pudo repetir ante Uruguay el milagro de Qatar 2022 frente a Argentina. Los saudíes aprovecharon un arranque dubitativo de los uruguayos para adelantarse en el marcador y aguantaron durante 80 minutos, hasta que Maximiliano Araújo igualó para La Celeste y salvó un empate que deja a ambos equipos con un punto en el Grupo H.

El partido empezó con dominio territorial de Uruguay, pero el combinado sudamericano no encontraba la vía de gol ante un bloque saudí muy compacto. Arabia Saudí supo aprovechar su fortaleza en el juego aéreo y en los balones parados, y en el primer tiempo castigó los errores defensivos uruguayos. Fernando Muslera, que mañana cumple 40 años y disputa su quinto Mundial, fue clave en los primeros minutos con una parada espectacular a un remate cruzado de Abdudelah Al-Amri. Sin embargo, un saque de esquina posterior permitió que un compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr empujara el balón al fondo de la red y pusiera a Arabia Saudí por delante.

El tanto sacudió a Uruguay, que reaccionó cambiando la estrategia. Con más verticalidad y balones directos, generó más peligro que en la primera mitad. La entrada de Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria revitalizó a la ofensiva celeste, mientras Darwin Núñez y Matías Viña no lograban desequilibrar. Uruguay buscó el empate con insistencia y estuvo muy cerca cuando Manuel Ugarte lanzó un potente disparo raso desde fuera del área que se estrelló en el palo derecho de Al-Owais.

Garra charrúa

En la segunda mitad, Arabia Saudí aguantó los embates y mostró destellos de su velocidad y organización defensiva. Sin embargo, la presión uruguaya fue constante. Un centro medido de Fede Viñas, rematado por Araújo tras un rechazo, puso el 1-1 y desató la euforia de La Celeste. Ambos equipos siguieron buscando la victoria hasta el último minuto: Fede Valverde probó con un disparo lejano que Al-Owais desvió a córner, cerrando un duelo vibrante que reflejó la intensidad y la igualdad del grupo.

El empate deja a todos los equipos del Grupo H, España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí, igualados a un punto, prometiendo una fase de grupos apasionante. Arabia Saudí mostró su capacidad para competir frente a equipos de mayor tradición, mientras que Uruguay supo sobreponerse a un inicio dubitativo y demostrar por qué siempre es candidato a luchar por la clasificación.