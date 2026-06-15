Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del lunes 15 de junio

El cuarto día del Mundial 2026 nos ha dejado una de las grandes sorpresas del torneo. Cabo Verde, en la primera aparición de su historia, logró empatar con España en el primer partido de la fase de grupos. La selección española no fue capaz de derribar el muro caboverdiano, contra el que se estampó una y otra vez, arrancando su concurso sin victoria.

Resultado del España – Cabo Verde

España y Cabo Verde no pasaron del 0-0. La selección, que no anduvo brillante en el juego, remató hasta 27 veces y tuvo varias ocasiones claras, como un balón al larguero de Ferran Torres cuando lo tenía todo para mandarla a la red. Pero no entró en ninguna y el portero caboverdiano Vozinha acabó siendo el héroe de su país. Mal inicio en Atlanta para la campeona de Europa.

Así quedó el Bélgica – Egipto

El segundo choque de este lunes también se saldó con empate, en este caso 1-1. Egipto se adelantó a los 19 minutos con un golazo de Ashour y Bélgica, con un balón que remató Lukaku, encontró portería con el tanto en propia puerta del egipcio Hany. Pudieron marcar más los africanos, que se toparon con un Courtois que realizó varias paradas de mérito.